A Galatina in scena i Campionati Regionali su Strada di pattinaggio

La società di pattinaggio corsa Asd Salento In-Line continua a far parlare di sé, non solo per le performance dei suoi atleti, ma anche per l’impegno costante nella promozione di questo sport a livello locale e non solo. Fondata dalla presidente Angela Mezzi e dal tecnico Damiano Cuppone, la società s’ispira al talento del figlio Christian Cuppone, atleta di alto livello e di interesse nazionale tesserato con l’ASD Pattinatori Speedy Gonzales nella persona del tecnico Massimo Campo e della moglie Cinzia Frascella che, hanno ispirato, spinto e sostenuto il progetto dell’ASD Salento In-Line.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pattinaggio è il Campionato Regionale su Strada, che si svolgerà domenica 6 aprile a Galatina, a partire dalle ore 09:00, sul suggestivo viale Don Bosco. L’evento, organizzato proprio dalla ASD Salento In-Line in collaborazione con la FISR Puglia, con il patrocinio del Comune di Galatina nella persona del Sindaco Dott. Fabio Vergine e la collaborazione del consigliere Andrea Gatto, vedrà protagonisti circa 140 pattinatori provenienti da tutta la regione, pronti a dare il massimo in una competizione che si preannuncia ricca di emozioni e grande spettacolo.

Negli ultimi mesi, la squadra ha partecipato a numerosi eventi e competizioni, ottenendo ottimi risultati che hanno contribuito a consolidare la reputazione della società nel panorama del pattinaggio. Un altro aspetto che contraddistingue l’ASD Salento In-Line è l’attenzione alla formazione dei più piccoli. La società organizza corsi e attività per bambini a Sannicola, puntando a far crescere una nuova generazione di pattinatori e di persone in un ambiente sano e stimolante. Grazie a uno staff tecnico qualificato, l’ASD Salento In-Line sta diventando un punto di riferimento per gli appassionati del Salento con l’obiettivo di continuare a crescere e a portare il nome del Salento in alto, la società guarda al futuro con ottimismo, preparando nuove sfide per la stagione agonistica e progetti di espansione a livello territoriale. La passione per il pattinaggio continua a essere il motore di questo splendido gruppo, che con impegno e determinazione si prepara ad affrontare nuove ed entusiasmanti sfide”.