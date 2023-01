Basket in carrozzina, riparte dalla Sicilia il Campionato della Lupiae Team Salento

Una doppia trasferta quella in programma in questo fine settimana per la Lupiae Teamo Salento che inizierà in Sicilia il Campionato di Basket in Carrozzina.

I ragazzi di coach Andrea Calò (al quinto anno da allenatore) saranno di scena prima a Palermo (questo pomeriggio) e poi a Catania (domenica mattina).

Una trasferta impegnativa, già a partire dal lungo viaggio in pullman, che al termine andrà a delineare meglio la classifica del girone D.

“Saranno due partite completamente aperte nel risultato – afferma il coach dei salentini – per questo motivo, sotto le feste natalizie, ci siamo allenati con continuità al fine di presentarci al top di questa ripresa del campionato. Sono, quindi, fiducioso nonostante alcuni malanni stagionali che non mi hanno permesso in quest’ultimo mese di avere tutti i ragazzi a disposizione”.

Le gare si potranno seguire in diretta sulla pagina Facebook Asdlupiaeteamsalento e Salentoinlinea, o canale YouTube di Salento in linea.

A Commentare la sfida, Piergiorgio Fiorentino ex arbitro di basket. Gli operatori di ripresa saranno Roberto e Giacomo De Pascalis

I match in programma

Sabato 14 gennaio alle ore 16:00 I ragazzi di Panormus (Palermo) – Lupiae Team Salento; domenica 15 gennaio ore 11:00 Cus Catania – Lupiae Team Salento