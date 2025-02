Partito a Lecce il Campionato Csi di Padel

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Tennis Center nel capoluogo, la prima tappa del Campionato Csi Lecce di Padel.

Il percorso sportivo, è partito con un primo momento che porterà alla conclusione del Campionato Provinciale che si svolgerà dal prossimo mese di marzo.

La competizione sportiva, organizzata con la collaborazione Di Torcito Sport Center, ha visto in competizione 16 le coppie maschile, 8 le coppie femminile e 10 nel misto.

Ad avere la meglio tra gli uomini la coppia D’Alba/Luceri su Schito/Muja. Tra le donne vincono la coppia Chirivì/Zaminga su Cornacchione Longo. Nel misto trionfa la coppia Raganato/Zaminga.

“Puntiamo a crescere in questa disciplina che attrae famiglie e giovani che con sano divertimento si uniscono per la gioia dello stare insieme. Il nostro Comitato Provinciale punta molto alla crescita del Padel targato CSI e si pone come punto di riferimento per l’intero movimento salentino”, ha affermato Sabina Tondo, Presidente di Csi Lecce.

Per qualunque domanda o informazione si potrà contattare il Comitato, all’indirizzo email: [email protected] o al numero 376.0173699.