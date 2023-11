Prosegue nel Salento la 16ma edizione del Campionato Invernale ‘Più vela per tutti’

La sedicesima edizione del campionato invernale ‘Più Vela per Tutti’ continua senza la benedizione di Eolo.

Si è svolta ieri la seconda regata a bastone che ancora una volta, come già alla prima, è stata caratterizzata da poco vento, appena una brezza da Sud Sud-Ovest, uno Scirocco costante ma senza guizzi. Un gran peccato, poiché la flotta PVPT era quasi al completo in ciascuna delle 5 categorie.

Per le 25 imbarcazioni in acqua, al largo di San Foca, non è stato facile gareggiare con poco vento sin dal fischio della partenza, tant’è che due dei cinque j24, W Il Gabbiere e Anfitrite, hanno effettuato una partenza anticipata, a causa della quale sono stati squalificati. Il poco vento ha indotto quattro barche a ritirarsi e il direttore di regata, Adolfo Mellone, a dimezzare il percorso previsto, circa 10miglia con la boa di bolina al largo di Torre dell’Orso.

Molto meglio è andata per le tre barche più performanti della flotta, El Niño (Platu 25) della Categoria B-Mini Altura, Vento dell’Est (X 35) e Sacripante (Comet 45) entrambe Categoria A-Regata, che hanno ancora una volta registrato i migliori tempi sia in reale sia in compensato della giornata, oltre che salire sui primi gradini del podio nelle rispettive categorie.

Da segnalare, nella Categoria E-Mini Crociera, l’ottima prestazione del Dufour T7 Arancionissimo con un buon tempo in compensato, che gli ha consentito di salire al primo posto nella Categoria, seguito dall’EC1 Bellamoi. Nella Categoria C-Vele Tranquille, vince la regata Ladies First (First 38), seguito da Gregory (RO 40) e al terzo posto l’Hurley 800 Tara.

Mentre nella Categoria D-Crociera è stato il Bavaria 33 Mariposa, per una manciata di secondi rispetto a Spitfire (Oceanis 32), ad aggiudicarsi il primo gradino del podio, terzo posto per il Finnfire 33 Cava. Nella Classe j24, il primo posto spetta a Il Gabbiere, a seguire Pulsarino e Teenager.

“È una bella soddisfazione vedere la nutrita partecipazione e soprattutto quanto sia cresciuta la qualità della competizione – commenta Marco Chiurazzi, dell’associazione ‘Più vela Per Tutti’ organizzatrice del campionato – certo è, che se ci fosse stato più vento la soddisfazione, come velisti, sarebbe stata ancora più bella. Confidiamo nella prossima regata!”