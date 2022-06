A Roma il 77° Campionato Italiano di Ballo Aimb, brillano le stelle della Vittoria Dance di San Cassiano

Sono partiti dal Salento a bordo di un pullman ed erano in 70, tra atleti e accompagnatori e, in un crescendo di emozioni, gioia, lacrime, divertimento, nuove amicizie, soddisfazioni e anche delusioni, sempre con la consapevolezza che bisogna comunque continuare a impegnarsi, essere costanti e non mollare, hanno preso parte alle gare.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Teatro 1 di Cinecittà world a Roma il 77° Campionato Italiano di Ballo, per amatori e professionisti, organizzato dall’Associazione Italiana Maestri di Ballo al quale hanno preso parte con ottimi risultati, anche i ballerini della Scuola Vittoria Dance di San Cassiano, che ha portato sulla pista della Capitale atleti di ogni età, dalla più piccola, Benedetta Botrugno di 6 anni, al più grande, Simone Cerrito di 20.

Nel corso dei quattro giorni di gare e davanti a oltre 15mila persone, i giovani salentini, sotto la guida dei maestri Eleonora Esposito, Mattia Politi, Valentino Ventruto e Lucia Petracca, hanno conseguito ottimi risultati: Maggio Katiusha e Antonaci Nathaly nella categoria latin c cha cha e samba under 12; Contaldo Beatrice e Cucirca Arianna nel latin d samba under 12; Grassi Greta e Greco Desirée nel duo hip hop under 12, si sono classificati al primo posto.

Carlucci Elena solo latin c cha-samba under 16; Contaldo Beatrice e Cucirca Arianna duo latin d cha cha cha under 12; Team hip hop under 16; team modern under 16, hanno conquistato il secondo gradino del podio.

Al terzo posto, invece: team hip hop under 19; Piri Francesca e Carlucci Elisa duo latin c cha cha-samba under 14; Fino Aurora solo latin c cha cha-samba under 16; Stefanelli Angelica e Botrugno Benedetta duo latin d cha cha cha under 10; Stefanelli Angelica e Botrugno Benedetta duo latin d samba under 10.

De fabrizio Desirée e Nicolazzo Clara sono finete 5^ e ^° per duo latin classe d under 12; Greco Desirée e Grassi Greta 4^ e 6^ per duo latin classe d under 12; Botrugno Benedetta 4^ e 6^ per solo latin classe d under 8

Si sono fermate in semifinale, infine, Sveva Galati solo latin classe c under 14 e Zappatore Chiara solo latin classe d under 14.