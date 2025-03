Partito da Lecce il Campionato Italiano di Calcio a 5 per non vedenti

L’8 e 9 marzo scorso, ha avuto luogo la prima Giornata del Campionato Italiano di Calcio a 5 per non vedenti (categoria B1), svoltosi presso il Centro Sportivo Fair Play di Lecce. Un torneo d’eccezione organizzato dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), che quest’anno vede la partecipazione di sette squadre provenienti da tutta Italia: A.C. Crema, Quarto Tempo Firenze, UIC Bari, Ascus Lecce, Real Contesse Messina, Insuperabili Torino e Roma Blind Football. È un evento itinerante che, dopo Lecce, farà tappa a Crema e si concluderà con le fasi finali a Roma a fine maggio.

Un campionato “speciale”, quindi, come speciale è stata il servizio di audio descrizione di tutte le partite giocate sabato e domenica. Ad effettuare l’innovativo servizio sono stati infatti i due giovanissimi fondatori della startup Sportzine, Filippo Milanese (18) e Francesco Pio Manca (19), la startup che sta rivoluzionando il modo di raccontare lo sport, rendendolo accessibile a tutti. I numeri parlano chiaro: le dirette streaming hanno raggiunto oltre 2.000 visualizzazioni sul canale YouTube ‘Sportzine.it’, segno di un interesse crescente per un movimento sportivo che merita visibilità e sostegno.

Con un team di sette giovani under 20, Sportzine si sta affermando come una voce innovativa nello storytelling sportivo, promuovendo l’accessibilità e il valore dello sport per tutti. Dopo aver introdotto e svolto con successo, l’anno scorso, il servizio di audiodescrizione di tutte le partite casalinghe dell’U.S. Lecce per tifosi non vedenti e ipovedenti, oggi i ragazzi hanno portato a casa questo nuovo grande risultato.

«Una videocamera, un canale YouTube, un microfono e un’enorme passione: a volte è sufficiente questo per trasformare un’idea in un progetto capace di cambiare lo sport inclusivo in Italia – raccontano Filippo e Francesco – Questa due giorni di Campionato è stata un’ulteriore occasione di crescita per noi, abbiamo scoperto un ambiente sportivo straordinario, fatto di rispetto reciproco e autentica passione. Ci siamo presi questo impegno con entusiasmo perché qui il valore umano viene prima di tutto.»

«Grazie all’impegno di Sportzine – sostiene Giuseppe Quarta, vicepresidente della sezione di Lecce dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – questo sport sta iniziando a ricevere l’attenzione che merita. La partecipazione ai campionati comporta costi importanti per le squadre, ma iniziative come questa stanno contribuendo a dare nuova linfa al movimento. »

Sportzine continua così la sua missione, quella di raccontare lo sport oltre ogni barriera, rendendolo davvero di tutti.