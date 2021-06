Campionato Italiano Junior al giro di boa, al San Marino Rally Guglielmo De Nuzzo alla ricerca di conferme

“A San Marino vedremo di confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere sugli sterrati della Sardegna”, con queste parole Guglielmo De Nuzzo, pilota della Casarano Rally Team, guarda alla terza prova del Campionato Italiano Rally Junior con fiducia.

Il positivo quarto posto nella serie giovanile colto al Rally Italia Sardegna di inizio mese, l’ha rilanciato in campionato (è quarto a pari merito a soli due punti dal podio), rafforzando nell’alfiere della scuderia salentina la consapevolezza di essere sulla strada giusta per potersi esprimere su buoni livelli anche in un contesto altamente competitivo e nel quale, rispetto alla maggior parte dei suoi avversari ha poca esperienza.

De Nuzzo confida nella crescente intesa, emersa nei primi due appuntamenti della serie, con la Ford Fiesta Rally4 di Motorsport Italia e nell’esperienza e professionalità del navigatore ceccanese Andrea Colapietro, per potersi giocare le proprie carte e per attestarsi nuovamente sui convincenti livelli di competitività emersi finora, massimizzando anche un ottimo stato di forma.

“È la mia seconda gara in assoluto su sterrato – racconta il driver casaranese, inserito quest’anno nel progetto Aci Team Italia e che avrà sulle portiere il numero di gara 70 – da ciò che mi hanno detto il percorso è molto veloce e spero di riuscire sin da subito a trovare il giusto adattamento. Con la vettura stiamo prendendo sempre più confidenza e cercheremo di proseguire il nostro percorso di crescita facendo anche la nostra parte. La gara sarà come sempre molto tirata. Non mi sento però di azzardare pronostici, guarderemo chi avremo davanti, cercando di rimanere il più vicino possibile ai primi, migliorandoci speciale dopo speciale. Siamo comunque consapevoli di essere opposti ad avversari che brillano per quantità e qualità e quindi sarà ancora più dura e al tempo stesso più soddisfacente arrivare a conquistare un buon risultato”.

Christian Gabbarrini non sarà presente.

Quella di De Nuzzo e Colapietro sarà l’unica presenza della Scuderia Casarano Rally Team al San Marino Rally. Nonostante sia ufficialmente iscritto alla gara con la Subaru Impreza Wrx Sti, Christian Gabbarrini non ci sarà. Il pilota umbro, secondo nella Coppa ACI Sport Gruppo N 4 ruote motrici nel Campionato Italiano Rally Terra, altra validità di cui la manifestazione sammarinese si fregia, non potrà essere al via a causa di un lutto familiare. L’intero staff della Scuderia si stringe con affetto e nel cordoglio più sentito al fianco di Christian ed ai suoi cari.

(In copertina Ph Aci Sport)