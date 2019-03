Al via il Campionato di calcio Forense: le toghe di Lecce in gruppo con Bari, Trani e Cosenza

E’ tutto pronto per la 48esima edizione del Campionato Nazionale Forense, il torneo di calcio tra avvocati che vedrà fronteggiarsi le squadre di gran parte degli Ordini d’Italia. Il campionato, organizzato, come sempre, sotto l’egida della F.I.G.C., prenderà ufficialmente il via sabato 9 marzo.

In campo anche quest’anno ci sarà l’’ASD Avvocati Lecce: le toghe giallorosse, già vincitrici di tre campionati di categoria (2013, 2015 e 2017), di una Supercoppa (2017) e campioni in carica della Coppa Italia 2018, saranno guidate in panchina dal Mister Avv. Stefano Gallo, con Pino Tornese a completare lo staff in qualità di preparatore dei portieri, o team manager Pierangelo Dell’Anna e Giuseppe Castelluzzo e gli avv. Enrico D’Ospina ed Alessandro Greco, infortunati di lungo corso, in veste dirigenziale.

La squadra è presieduta dal Presidente onorario Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, e può contare sul sostegno degli sponsor SIB e Barba Grill-Carnivori.

La compagine salentina è stata inserita nel gruppo B, in compagnia dei colleghi di Trani, Bari e Cosenza. Il debutto è fissato per sabato, ore 12, presso il centro sportivo di Lequile: primo avversario di turno sarà l’Ordine di Cosenza.

Il Regolamento prevede che, al termine del girone eliminatorio, la competizione proseguirà nella splendida cornice di Taormina (ME) con le fasi finali, in programma dal 29 maggio al 2 giugno dove, in caso di qualificazione, l’ASD Avvocati Lecce dovrà vedersela con compagini provenienti da tutta Italia, tra cui i fori di Bologna, Palermo, Messina, Pescara, Torre Annunziata e Foggia.

La rosa

Questa la rosa dei 35 avvocati dell’ordine di Lecce che, insieme al fuoriquota Alessandro Alessandrì, proveranno a conquistare il titolo di campioni d’Italia: Francesco Dell’Anna, Marco Castelluzzo, Fabio Bardoscia, Alberto Corvaglia, Roberto Cappelli, Fabio Antonucci, David Caraccio, Davide Ficocelli, Arcangelo Corvaglia, Giuliano Mariano, Leonardo Massari, Roberto Casaluci, Antonio Caramia, Pietro Filieri, Marco Torricelli, Gabriele Presicce, Cosimo Maci, Mimmo Renna, Giuseppe Bizzarro, Simone Papadia, Enrico Luchena, Francesco Viggiani, Stefano Chiriatti, Stefano Gabellone, Francesco Camassa, Alberto Gigante, Paride Marti, Stefano De Marini, Nicola Elia, Sebastiano Conte, Pellegrino Francesco, San Martino Francesco, Matteo Speraddio e Donato Cursano.