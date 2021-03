L’attesa è finita parte il Campionato di Basket in carrozzina, la Lupiae Team Salento di scena in Sicilia

L’attesa è finita, si parte, direzione Sicilia. Sabato e domenica, infatti, la Lupiae Team Salento, top club del campionato nazionale di basket in carrozzina, sbarcherà sull’isola con l’obiettivo di ritornare dalle trasferte di Palermo e Catania a punteggio pieno.

Un’impresa non semplice in quanto le due formazioni siciliane nel corso degli ultimi anni hanno alzato il valore tecnico.

Sarà, quindi, un fine settimana intenso sotto canestro, non solo per la Lupiae Team Salento ma per tutto il movimento della pallacanestro in carrozzina, che dopo un anno, a causa dello stop dei campionati per il diffondersi del Covid-19, torna a disputare gare ufficiali.

Una ripresa dei match inevitabilmente diversa dal momento che ogni squadra si è sottoposta al test antigenico naso faringeo al fine di scendere in campo in totale sicurezza per se stessi e per gli altri.

“Finalmente si ritorna a disputare una gara vera. Un nuovo inizio in cui sarà importante capire quanto questa lunga pausa forzata avrà inciso dal punto di vista della concentrazione su ogni singolo atleta”, afferma Sergio Garzya, Team Manager dei gialloblu

“Protagonisti della palla a spicchi – continua il dirigente leccese – che dovranno fare a meno, anche loro, del calore dei tifosi. Una componente che come in ogni sport è importante in quanto capace di trasmettere dagli spalti verso il campo una carica energetica spesso determinante per il raggiungimento della vittoria.

Sarà quindi – conclude Garzya – un torneo diverso dal solito ma, al tempo stesso, un banco di prova per misurare le proprie ambizioni. Noi della Lupiae Team Salento siamo pronti per questa nuova sfida”.

La rosa

La compagine salentina è formata da: Bortone Rocco Antonio, Bottazzo Angelo, Bozzicolonna Sabrina, Calò Andrea, Colì Roberto, Carichino Gabriele, Coi Andrea, De Giorgi Fabio, Dell’Orco Giovanni, De Nuccio Quintino, De Nuzzo Francesco, Donato Gioia, Guarascio Pierluigi, Longo Giuseppe detto Dario (Capitano), Longo Samuele, Montano Wilber Caicedo, Montinaro Antonio, Renna Tomas e Simone Spedicato.

Staff tecnico, Allenatore: Andrea Calò; Vice allenatori: Rocco Bortone Antonio e Sergio Garzya; Preparatore atletico: Mauro Liaci; Meccanico: Francesco Carichino; Team Manager: Sergio Garzya; Direttore Sportivo: Gianni Landi.