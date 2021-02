I superAbili della Lupiae Team Salento stanno per tornare in campo

In allenamento da quasi un anno, a causa della pandemia che ha fermato anche il campionato di basket in carrozzina di Serie B, la Lupiae Team Salento si appresta a iniziare la nuova stagione agonistica 2020/21.

Il prossimo 6 marzo infatti l’energia sin qui accumulata dalla squadra leccese, allenata per il terzo anno consecutivo dal coach Andrea Calò e con un gruppo di atleti confermati in blocco, è pronta a sprigionarsi sotto il canestro avversario.

Un inizio di campionato che per capitan Giuseppe Dario Longo and friends inizierà con un viaggio oltre i confini dell’attuale Dpcm: Sicilia. Prima Palermo e poi Catania. Una doppia trasferta che sarà già un banco di prova per le ambizioni dellla Lupiae Team Salento intenzionata ad approdare ai play off per la Serie A.

Da marzo a maggio saranno, quindi, giorni intensi per gli atleti del basket in carrozzina del torneo di Serie B (abituati a scendere sul parquet tra novembre e aprile), senza dimenticare che si troveranno anch’essi senza il prezioso contributo dei tifosi in quanto tutte le partite saranno a porte chiuse.

Un tour de force che la società gialloblu affronterà con la consapevolezza delle proprie forze dal momento che in squadra può contare sul colombiano e salentino d’adozione Wilber Montano (top player da grandi numeri sotto canestro) e sugli azzurri Gabriele Carichino nazionale Under 22 e Sabrina Bozzicolonna, oltre ad un gruppo di atleti, ben venti, ognuno dei quali ha nel proprio curriculum sportivo un’esperienza ben consolidata in Serie B.

Campionato di Serie B “Trofeo Antonio Maglio” 2020/2021

Regolamento: torneo suddiviso in sei gironi dove le prime due squadre di ciascun raggruppamento andranno alla fase ad eliminazione diretta.

Successivamente chi avrà vinto staccherà il biglietto per la terza fase, composta da due gironi all’italiana da tre squadre ciascuna, in cui le due squadre che risulteranno prime guadagneranno l’accesso diretto alla Serie A 2021/2022

I gironi

Girone F: Lecce, Catania, Taranto e Palermo; Girone E: Bari, Barletta, Pontecagnano (Sa) e Termoli; Girone D: Rieti, Porto Torres (Sassari), Giovani e Tenaci (Roma), Santa Lucia (Roma), Don Orione (Roma); Girone C: Bologna, Firenze, Livorno Parma e Rimini; Girone B: Brescia, Varese, Verona e Wheelchair Basket Vicenza; Girone A: Gradisca (Go), Padova, Trento, Treviso e Delfini 2001 Vicenza.