Con la coppia Gabbbarrini-Forni la Casarano Rally Team conquista il secondo posto al Rally Adriatico

Le premesse non sono state disattese. Il ritorno di Christian Gabbarrini nel Campionato Italiano Rally Terra, si festeggia con un più che meritato secondo posto di gruppo N.

Nella 28esima edizione del Rally Adriatico, tappa inaugurale del tricolore riservato agli specialisti delle strade bianche, andato in scena lo scorso week end sugli ostici sterrati marchigiani districati attorno a Cingoli e Jesi, il neo portacolori della Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team ha lottato fino alla fine e dopo essersi reso autore di un’emozionante rimonta che lo ha portato a conquistare la vetta della graduatoria di gruppo, ha visto svanire sulla penultima prova speciale, la possibilità di salire sul gradino più alto del podio a causa di un inconveniente di natura meccanica.

Coadiuvato per la prima volta dal ferrarese Alessandro Forni, il driver folignate ha fatto valere più delle doti performanti della fedele Subaru Impreza Wrx Sti N4 preparata da Officina V8, la sua esperienza di terraiolo puro e ancor di più la voglia di portare a casa un risultato di prestigio. Ha gareggiato ad altissimi livelli, tenendo ritmi elevati per tutta la corsa e fatta eccezione per il crono d’apertura, dove il problema alla bobina di una candela lo ha attardato costringendolo a percorrere l’intero tratto e il successivo con la vettura che girava a tre cilindri, è sempre andato a podio in tutte le speciali, cogliendo il successo nella terza, quarta e quinta prova e migliorando sensibilmente i propri riscontri cronometrici. Recuperate 21 posizioni nella classifica assoluta (dalla quarantaseiesima alla venticinquesima) e dopo aver conquistato il secondo posto di gruppo, sulla ps7 il pilota umbro concretizza la rimonta, passando al comando tra le derivate di serie con quasi quattro secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori. Ma sulla prova successiva, l’improvviso cedimento dell’ammortizzatore posteriore sinistro, non gli ha consentito di esprimersi al meglio lasciando sul campo quasi sei secondi che gli facevano perdere il primato per soli otto decimi. Stante il problema il risultato non poteva migliorare sull’ultima ps dove l’alfiere Casarano Rally Team si è comunque prodigato per cercare in ogni modo di limitare i danni, conservando la seconda piazza e regalando comunque a se stesso e alla scuderia una gran bella soddisfazione.

“È ovvio che arrivare dietro per pochi secondi, dopo aver perso il primato per un problema meccanico e dopo aver tenuto un ritmo alto per l’intero arco di gara, lascia sempre un po’ di amarezza”, Commenta Gabbarrini. “Ma è pur vero che alla vigilia avrei firmato per una seconda posizione. Purtroppo sulle ultime due prove la macchina era inguidabile e ho preferito approcciarmi con maggiore cautela evitando di buttare all’aria quanto fatto di buono e portando a casa un piazzamento comunque esaltante. Al di là della vittoria sfumata in extremis, sono molto soddisfatto. La gara è stata bella e combattuta, e questo secondo posto è un risultato che ci conforta e ci dà morale anche in prospettiva futura”.

(Ph. Zini)