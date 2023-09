Con il duo Liguori-Pellegrino, la Casarano Rally Team conquista la vittoria sull’Appennino Reggiano

Giorgio Liguori e Samuele Pellegrino hanno centrato l’obiettivo massimo alla 42ma edizione del Rally dell’Appennino Reggiano, gara valida per la quinta Zona della Coppa Italia Rally, riuscendo a cogliere il successo di classe R3 e ottenendo la piazza d’onore, con la Renault Clio tra le vetture di Gruppo R4CN.

L’equipaggio del Casarano Rally Team composto dal pilota salentino e da la navigatore toscano di Prato è partito subito all’attacco, risultando dopo il primo giro di prove addirittura al comando del gruppo, per poi stabilirsi negli altri due loop in seconda posizione del R4CN senza mai cedere un passo fra le vetture di classe R3.

“La gara è andata bene, le strade mi piacevano molto, tanto tecniche. Sulla vettura è stato fatto un ottimo lavoro dalla squadra ProLine infatti sono partito forte già dal primo giro nonostante fosse la mia prima volta da queste parti e con avversari locali molto bravi. Il risultato ci gratifica molto, siamo anche quindicesimi assoluti, e il testa a testa per il primato di gruppo è stato davvero stimolante e divertente. Vorrei ringraziare oltre al team che ci ha assistito, anche la Casarano Rally Team che è sempre al mio fianco e l’azienda Idrovelox per avermi supportato anche per questa gara”, ha affermato Liguori al termine della corsa.