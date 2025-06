Al 4° Costa del Gargano, Sprint all’ultimo respiro per Casarano Rally

Il Casarano Rally Team porta a casa risultati importanti al 4° Rally Costa del Gargano, con Massimo De Rosa e Mirko Di Vincenzo protagonisti di un’ottima performance in classe Rally4. La gara è stata un vero e proprio testa a testa, giocato sul filo del decimo di secondo, qualcosa di davvero incredibile. De Rosa ha vinto la sua classe con 4 decimi di vantaggio sul secondo classificato e 1,4 secondi sul terzo, una prestazione straordinaria che lo ha visto chiudere al 14° posto assoluto.

De Rosa ha commentato: “Raccontare questa gara è indescrivibile. È stata una gara giocata sul filo del decimo di secondo, qualcosa di veramente assurdo. Abbiamo vinto contro fortissimi antagonisti, che ci hanno messo alla prova in ogni curva. Abbiamo dovuto gestire le gomme ormai finite nell’ultimo giro, soprattutto per il troppo caldo e con strade con troppo poco grip, ma siamo riusciti ad averne la meglio. Come sempre, ringrazio la Lion Team e i nostri partner che ci aiutano a divertirci e a vivere queste grandi emozioni. Purtroppo, come sempre, devo lamentarmi del fatto che non riesco mai a preparare la gara come si deve, e posso dire che con una preparazione migliore ci sarebbe stata una prestazione migliore.”

Daniele Ferilli, ha chiuso il Costa del Gargano al 2° posto di classe, portando la Citroën Saxo VTS RS 1.6 Plus con Nazzareno Rosa al suo fianco. Ferilli ha commentato: “La gara è andata più che bene, nonostante un caldo che ci ha un po’ abbattuti fisicamente. Poi ci siamo ripresi nelle seconde, terze e quarte prove, però la gara l’abbiamo gestita abbastanza bene. Il locale era molto forte, perché si sa quando corri in casa le prove le conosci benissimo, anche se noi non è che non le conoscevamo, però ha un passo in più. Quello che dovevamo fare noi l’abbiamo fatto alla grande. Abbiamo difeso il nome della scuderia, abbiamo difeso i punti che ci servivano per la Coppa Italia, quindi adesso abbiamo un ottimo piazzamento nella Coppa Italia di zona, anche nell’Interregionale, e portiamo avanti il campionato. Ci prepareremo come dovuto per la prossima gara che sarà per noi il Rally del Matese, per andare in finale con il pieno di voti.”

Patrizio Forte ha avuto qualche difficoltà iniziale con la Renault Clio RS in classe N3, ma ha comunque portato a termine la gara con grande determinazione. Forte ha raccontato: “Nella prima prova speciale abbiamo avuto un problema sull’idroguida, ci siamo dovuti fermare e saltare una prova notturna, entrando il giorno dopo con 5 minuti di penalità. Nonostante la classifica compromessa, la domenica abbiamo vinto tutte le prove tranne una, a causa di un dritto. Alla fine siamo arrivati terzi in classifica. Voglio anche ringraziare il mio navigatore Cosimo Longo, con cui ho fatto la mia prima gara in assoluto. Siamo tornati insieme dopo 15 anni ed è stato un piacere correre di nuovo con lui.”

Antonio Branca e Fabio Greco si sono distinti nel loro “assolo” con la Peugeot 106 Kit K10 a un dimostrando determinazione e concretezza. Branca ha commentato: “Abbiamo avuto un problema all’alternatore appena scesi dal palco, siamo riusciti a rimediare ed arrivare fino in fondo nonostante qualche altro problema tecnico che non ha compromesso la gara. Complessivamente posso dire che mi è piaciuta, sono strade molto veloci che conosco per averle fatte già da due anni, dove mi adatto, ma preferisco il misto guidato. Adesso anche noi puntiamo al Matese e vediamo se riusciremo a fare la finale.”

Purtroppo, Francesco Tuzzolino ha dovuto ritirarsi nella seconda prova speciale a causa di un imprevisto tecnico sulla sua Peugeot 208 Rally4, ma il team resta fiducioso per i prossimi appuntamenti.