Il Casarano Team presente al Rally del Lazio con Massimo e Marco De Rosa

Si susseguono gli impegni per il Casarano Rally team che nel prossimo fine settimana sarà a fianco di Massimo e Marco De Rosa, protagonisti su Peugeot 208 al Rally del Lazio e di Cassino, gara inaugurale della Coppa Italia Aci Sport 8^ Zona.

Dopo alcune apparizioni saltuarie il 49enne Casaranese, insieme al nipote, affronterà quest’anno l’intero campionato con l’apprezzata vettura francese puntando al vertice delle “2 Ruote Motrici”. Nella scorsa stagione De Rosa , già vincitore in Coppa della classe 1600 nel 2021, aveva preso parte al rally di Casarano su Skoda Fabia Rally 2 giungendo sesto assoluto e all’Event Show sulla pista Salentina di Ugento, dove ha avuto l’opportunità di prendere dimestichezza con la Peugeot 208 Rally 4 con cui gareggerà nel 2024.

“Partecipiamo a questa prima gara – ha dichiarato De Rosa – per iniziare il percorso nel Crz 8^ zona, quest’anno abbiamo deciso di iscriverci all’Italian Trophy e al Trofeo Pirelli. Dal momento che è la prima volta che usiamo questa vettura su strada , dopo l’approccio su pista, cercheremo di trovare il feeling giusto con la vettura per poi proseguire con la giusta determinazione. Faremo del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Con mio nipote che è un classe 96 ho già corso nel 2022 e sarà un piacere affrontare la stagione in famiglia”.

Il Rally del Lazio prenderà il via venerdì 22 Marzo alle ore 16.00 da Cassino Corso della Repubblica. 3 Le prove Speciali in programma nella prima giornata di gara 2 passaggi sulla “Viticuso di 13,60 Km alle 16.30 e alle 20.05 e 1 sulla “ Belmonte Castello di 2,69 Km alle 17.35. Alle 21.00 rientro in Piazza Labriola a Cassino per il riordino notturno. Dalla stessa piazza il Ri-Start è previsto alle 8.01 di Sabato 23, giornata in cui si svolgeranno altre 5 prove speciali , 3 passaggi sulla Terelle di 14,65 km alle 8,55, 13,55 e 17,38 e 2 sulla “Itri” di 7,03 km . alle 11.05 e alle 16.05. L’ arrivo è previsto in Corso Della Repubblica alle 18.30.