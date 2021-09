Castro Legend Cup Mtb Marathon, la quarta edizione della manifestazione si rifà il look

Non poteva non ripetersi a Castro, dopo il successo della terza edizione della ripartenza post Covid-19, la Castro Legend Cup Mtb Marathon che si ripresenta con un nuovo look e la voglia di crescere ad alti livelli.

Un’occasione di grande spettacolo sportivo da non perdere per i bikers che parteciperanno domenica 10 ottobre ma anche un grande palcoscenico dove il Ciclo Club Spongano può presentare al meglio i frutti di tutto l’impegno organizzativo in collaborazione con l’amministrazione comunale di Castro, Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, più il patrocinio di Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-Leuca e bosco di Tricase”, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Ad impreziosire questa edizione, l’abbinamento a tappa finale del Trofeo dei Parchi Naturali, il più rinomato circuito del fuoristrada che racchiude diverse prove tra le più suggestive nei Parchi Nazionali e Regionali del Centro-Sud Italia.

Il percorso marathon è stato portato a 73 chilometri con 1000 metri di dislivello che coinvolge oltre a Castro anche i comuni di Ortelle, Santa Cesarea Terme, Otranto, Minervino di Lecce e Uggiano La Chiesa e che si è arricchito di scenari e paesaggi naturalistici davvero unici, come il Lago di Bauxite, Torre del Serpe, Capo d’Otranto, Faro di Punta Palascia, l’isola di Sant’Emiliano, Porto Badisco.

“Volevamo dare un segnale di continuità del nostro progetto e un altro bel segnale di ripartenza post Covid. Abbiamo strutturato un programma denso di appuntamenti ed eventi a partire da giovedì 7 ottobre con la conferenza stampa dove saranno invitati esponenti politici ed autorità della Federazione Ciclistica Italiana e apertura della manifestazione e attività di intrattenimento per le famiglie. Per proseguire poi nei giorni di venerdì 8 ottobre con altre attività relative a sport minori, show room e mini fiera dei più importanti marchi di bici e di componentistica del mondo delle due ruote, mostra di bici d’epoca. Sabato 9 ottobre con la gara aperta ai bambini Castro Legend Kids, di età compresa tra i 6 e i 12 anni che a fine manifestazione incontreranno anche gli atleti professionisti”, ha commentato Giuseppe Maggiore, organizzatore dell’evento a nome del Cicloclub Spongano.