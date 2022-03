Al via il Campionato Italiano Formula Challenge, la Casarano Rally Team si candida a un ruolo da protagonista

È pronta a sventolare la prima bandiera di partenza del Campionato Italiano Formula Challenge 2022. Il primo atto stagionale, dei sette previsti dal calendario, scatterà questo fine settimana dal Levante Circuit di Binetto in provincia di Bari, struttura chiamata ad ospitare la prima edizione del Challenge del Levante, manifestazione che si disputa in abbinata al Trofeo del Sud.

In questo contesto esclusivo la Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team torna nuovamente dentro la sfida con l’obiettivo di recitare, come già accaduto lo scorso anno, un ruolo da protagonista grazie alle prestazioni di Francesco Marotta.

La squadra salentina rilancia dunque la sfida tricolore riproponendo il proprio specialista di punta che sarà nuovamente alla guida della Peugeot 106 16v iscritta in classe S5 e preparata da Ferrara Motors. Per il team casaranese si tratta dunque di una riconferma di tutti quei tasselli di un mosaico che lo scorso anno ha segnato una nuova e marcata traccia agonistica, con il trentottenne pilota di Cavallino che ha tenuto aperti i giochi ed è rimasto in corsa per la conquista del titolo fino all’ultima gara, cogliendo quattro vittorie di gruppo in altrettanti appuntamenti di campionato, concluso poi al quarto posto. Si parte motivati dunque con Francesco Marotta che cercherà di fare tesoro dell’esperienza, condita da molteplici soddisfazioni accumulata lo scorso anno, per puntare nuovamente al massimo obiettivo, ossia lo scudetto tricolore.

“Finalmente si torna a correre! – dichiara l’alfiere salentino. Quest’anno lo facciamo sulla scorta di un 2021 molto positivo sotto tutti gli aspetti e con la voglia di riconfermarci ai vertici della classifica. Si annuncia una stagione molto combattuta con avversari di elevato livello, elementi che contribuiscono a garantire in ogni gara grande spettacolo e tanto agonismo. La vettura non ha subito grandi modifiche. Con Angelo Guzzetta abbiamo lavorato per perfezionare l’assetto. Sarà la mia prima esperienza sul circuito di Binetto e spero di riuscire a trovare sin da subito un ottimo feeling con il tracciato”.

Il programma

La manifestazione entrerà nel vivo da oggi, sabato 12 marzo con le operazioni di verifica tecnica previste dalle ore 12.30 alle 19. Domenica 13 a partire dalle ore 8.30 le prove di qualificazione con a seguire le tre manche di gara da tre giri ciascuna, con classifica finale stilata per somma dei tempi delle due migliori prove.

(Ph G. Cuna)