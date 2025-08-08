Il Chelsea si aggiudica il Torneo di Calcio Saponato a Porto Cesareo, sconfitto l’Al Hilal

Il nuovo che avanza, il Calcio Saponato versione Fifa World Cup 2025 vede trionfare i giovani ragazzi del Chelsea di mister Giaccari al termine di una finale tiratissima con l’Al Hilal.

Gli inglesi partono fortissimo e dopo pochissimi secondi al primo tentativo Pizza sblocca il risultato. I sauditi sono in difficoltà e patiscono anche il colpo del 2 – 0. A scuotere tutti ci pensa Luca Indirli, ma non basta, in quanto si va al riposo sul 3-1 per gli inglesi.

La ripresa è più equilibrata, l’Al Hilal dopo l’infortunio a Lentini e l’ingresso di D’Andria cambia fisionomia tattica, guadagnando fisicità e fiducia. Così a metà ripresa Indirli prima accorcia nuovamente, poi sigla il 3-3 su un penalty assegnato dall’arbitro De Donno per fallo di mano.

Sugli spalti l’atmosfera è incandescente, proprio come la scenografia di luci ad inizio partita e sia Erroi per i sauditi che Vese per i blues, gli estremi difensori, diventano protagonisti con interventi prodigiosi. E quando lo spettro dei supplementari sembra avvicinarsi Pizza (premiato come miglior giocatore della finale) ruba il tempo a D’Andria e calcia con grande forza colpendo la traversa: Marulli è lì e il tap-in vincente non lascia scampo a Erroi. È il 4 – 3 finale, in stile Italia-Germania, che fa esplodere di gioia Piazza Nazario Sauro e decreta il meritato successo del Chelsea, con una striscia netta di nove vittorie consecutive.

La finalissima dei “Piccoli Amici“, torneo riservato agli under 16, ha visto trionfare la Juventus di misura sul Bayern per 11-10, con Diego Rizzello man of the match. La XV Edizione giunge dunque ai titoli di coda e l’appuntamento è per il 2026, sempre nel cuore di Piazza Nazario Sauro a Porto Cesareo.