Pokerissimo Casarano Rally Team al ‘Costa del Gargano’

Il Casarano Rally Team sarà impegnato sabato 14 e domenica 15 giugno per la 4° edizione del Rally Costa del Gargano a fianco di 5 equipaggi pronti a recitare un ruolo da protagonisti nel terzo appuntamento della Coppa Rally di 8ª Zona. Una gara che, come le prossime della stagione, avrà il pensiero rivolto a Matteo Doretto, il giovanissimo campione friulano che ieri ha prematuramente lasciato tutti nello sconforto, alla sua famiglia il nostro pensiero.

A guidare la spedizione sarà Massimo De Rosa, affiancato da Mirko Di Vincenzo sulla Peugeot 208 Rally4, reduce da un’ottima prestazione al Rally Terra d’Argil che ha aperto la stagione della Zona. Nella stessa classe, quella riservata alle turbo due ruote motrici, sarà in gara anche Francesco Tuzzolino, pilota agrigentino che, navigato da Davide Raso, torna in gara dopo un’attenta fase di preparazione e sviluppo.

Daniele Ferilli, vincitore di classe al recente Rally del Salento, sarà in gara con la sua Citroën Saxo VTS RS 1.6 Plus, affiancato da Nazzareno Rosa. In classe K10 ritroviamo Davide Branca, con Fabio Greco a bordo della sua Peugeot 106 Kit K10, determinato a riscattare lo stop forzato nella stessa prova del Salento. Chiude lo schieramento Patrizio Forte, in gara con una Renault Clio RS di classe N3 e con alle note Cosimo Longo: per lui un ritorno motivato dopo il successo di classe conquistato al Rally Città di Casarano.

Con equipaggi ben assortiti e collaudati, il Casarano Rally Team punta a un’altra prestazione convincente sui difficili tornanti del promontorio garganico.