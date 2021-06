1^ Coppa Italia Master di tiro con l’Arco, Angela Sicuro della Evó Archery Team di San Cesario conquista l’argento

Nel week end appena trascorso si è svolta ad Atri in provincia di Teramo, la prima edizione della Coppa Italia Master.

La competizione, riservata agli arcieri over 50, ha visto la partecipazione di oltre 130 atleti provenienti da ogni parte d’Italia suddivisi nelle 3 divisioni di tiro: arco olimpico, arco compound e arco nudo.

Nel primo giorno, gli arcieri sono stati suddivisi in varie classi di età: 50-54 anni, 55-60 anni, 60-64 anni e over 65.

Angela Sicuro, atleta della Evó Archery Team di San Cesario ha conquistato il gradino più alto del podio, medaglia d’oro, nella divisione arco nudo, classe 60-64 anni.

Il giorno successivo, domenica 20, tutti gli arcieri sono stati accorpati in un’unica classe, indipendentemente dall’età e hanno disputato un’altra gara di qualifica che ha portato Sicuro ad affrontare la finale.

Nella sfida decisiva, però, si è dovuta arrendere alla bravura dell’atleta Cristina Pernazza degli “Arcieri Agusta Perusia” e quindi ha conquistato un’altra bellissima medaglia d’argento.

“Sono particolarmente contento per Angela ha affermato il tecnico Romeo Liaci – atleta esemplare per impegno e costanza negli allenamenti. Sempre pronta a partire per qualsiasi competizione in qualsiasi posto si svolga. Una bella soddisfazione per lei e per tutto il Team Evó”

Prossimo appuntamento il Campionato Italiano Tiro di Campagna che vedrà impegnati gli atleti Fiorella Durante e Romeo Liaci dal 1 al 3 luglio ad Abbadia San Salvatore in provincia di Siena.