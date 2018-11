Cuore di Mamma Cutrofiano, arriva il primo successo. Battuta 3-0 la Sigel Marsala

Domenica felice per le cutrofianesi del Cuore di Mamma che regalano al loro sempre caloroso pubblico la prima vittoria con il più secco dei punteggi nel torneo femminile di serie A2 di pallavolo.

Dopo un primo set alquanto equilibrato, infatti, la gara si rivelava in discesa per la squadra di casa che gradualmente cresceva in tutti i fondamentali guadagnandone sostanzialmente in rendimento ed autostima.

Nel corso della prima frazione di gioco Cutrofiano si faceva apprezzare per solerzia e tenacia e nonostante il parziale handicap di Francesca Saveriano (reduce da un infortunio ad un piede) riusciva ad avere la meglio (25-23) sulle più esperte avversarie.

Nel secondo set iniziava discretamente il Marsala che faceva registrare degli ottimi muri. Interessante si evidenziava l’apporto dell’opposto Veronica Tabarelli. A metà gara, però, la compagine siciliana accusava un vistoso calo che faceva infuriare il polemico mister marsalese Barbieri.In questo frangente le salentine cambiavano marcia e chiudevano agevolmente la partita per 25-18.

Nel terzo set le ottime Manzano e Barbagallo prendevano la squadra per mano e, fronteggiando l’ultimo sussulto del Marsala, la conducevano ad un facile successo, ottenuto con il punteggio di 25-17.

La settima di campionato ha visto, inoltre, il successo importante di Torino che ha regolato facilmente (3-0) Trento e le vittorie di misura da parte di Marignano e Perugia ai danni rispettivamente di Montecchio e Canovi Coop 2000 Modena.

Quest’ ultima compagine guida malgrado ciò ancora la classifica con 17 punti, proprio davanti alle perugine che ne hanno 15.

Domenica prossima, intanto, nuova gara interna per Cuore di Mamma Cutrofiano che ospiterà le ravennati dell’Olimpia Teodora in un match che si preannuncia impegnativo ed interessante.