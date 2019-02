Cutrofiano cede ancora fra le mura amiche. Baronissi si impone per 3-0.

Ci si attendeva di più dopo la confortante prestazione offerta in quel di Olbia, invece è stata una gara decisamente sotto tono quella affrontata da Cuore di Mamma Cutrofiano nell’appuntamento domenicale al PalaCesari davanti al pubblico amico. Nella poule salvezza del campionato femminile di serie A2 di volley, infatti, la squadra salernitana del Givova Baronissi, compagine agguerrita e ben organizzata, ha avuto vita facile, anche perché le ragazze cutrofianesi non hanno opposto una eccessiva resistenza. Eppure nel primo set si era registrato un sostanziale equilibrio e le due contendenti si erano contese i punti, pallone su pallone, fino al 22 pari.

Dopo aver perso il primo set per 25-22 Cuore di Mamma ha però smarrito la bussola, si è rivelata incapace di reagire, ma soprattutto non si è mostrata capace di convincenti contrattacchi.

Nel terzo parziale, infine, le locali sono state sotto anche di cinque punti per buona parte del set, per poi avere un timido sussulto solo nel finale (22-25).

Un tre a zero casalingo che in buona sostanza non ammette repliche. Difetto di organico e difficoltà nel supplire alle mancanze con opportuni cambi oppure calo di forma del sestetto?

Lo capiremo nei prossimi incontri, già a partire dalla sfida di domenica alle ore 17,00 nell’importante match con Acqua e Sapone Roma.

Da segnalare nel girone per non retrocedere che interessa Cutrofiano proprio la vittoria delle atlete romane su Montecchio Sorelle Ramonda per 3-1. Per la cronaca Academy Sassuolo ha regolato Pallavolo Haermaea Olbia con un rotondo 3-0, mentre la Sigel Marsala si è imposta di misura (3-2) in casa dell’Eurospin Ford Pinerolo.