Contro Sassuolo Cuore di Mamma Cutrofiano torna all’appuntamento con la vittoria

Di nuovo sugli scudi la squadra salentina nella domenica pallavolistica di A2 in rosa.

Dopo la battuta d’arresto nell’ultima di andata in quel di Montecchio, Cuore di Mamma torna a vincere e si impone nettamente ai danni della Canova Coperture Sassuolo.

La squadra di Barbolini, pur favorita sulla carta, entrava in affanno da subito e andava sotto nel primo set fino ad un parziale di 15/7 a vantaggio delle locali. Quasi sempre positivi gli attacchi di Moneta e i muri di Manzano. Nonostante un buon recupero delle emiliane che giungevano a due punti dal Cutrofiano (22/20) e malgrado una buona Squarcini, il primo parziale si concludeva con un 25-21 .

Il secondo set replicava grosso modo l’orientamento del primo e il Sassuolo non riusciva a reagire adeguatamente per tirarsi fuori dall’impaccio. Sorprese da un Cutrofiano in ogni circostanza quadrato le emiliane andavano sotto prima per 14/10, poi per 18/15, prima di cedere definitivamente ad uno strepitoso Cuore di Mamma (con una Saveriano sempre in forma). Risultato finale 25/20.

La musica non cambiava neppure nel terzo set e le pantere locali mostravano sempre di avere la partita in pugno e dopo un parziale di 6/1 chiudevano con identico 25/20.

La prima di ritorno della regalar season ha visto un altro successo, pur sofferto, della capolista Perugia a Ravenna e i successi interni di trentine e venete. La Bartoccini sempre in testa con 20 punti tallonata da Trentino e Marignano e nel prossimo turno Cutrofiano chiamato ad un compito quasi proibitivo in terra umbra.

Per quel che si è visto contro Sassuolo Cuore di Mamma potrebbe però osare e lasciare quanto prima la zona play out.