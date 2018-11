Ancora un successo casalingo per Cuore di Mamma Cutrofiano, battuta 3-0  l’Olimpia Teodora Ravenna

Non è stata certo una passeggiata, ma le pantere cutrofianesi continuano a ben figurare, anche dopo l’ottava giornata del campionato femminile di serie A2, girone B.

Questa volta a farne le spese al Pala Cesari è stato il glorioso team Teodora di Ravenna.

Dopo un avvio non proprio agevole nel primo set e dopo una fase di sostanziale equilibrio, durata fino al 18-18, le padrone di casa prendevano il largo e chiudevano sul 25-19. Si distinguevano in questo frangente per continuità e determinazione l’opposto Merete Lutz per il Cuore di Mamma e Simona Gioli per le romagnole.

Stessa musica all’inizio della seconda frazione di gioco, almeno fino al 13-13, quando Silvia Lotti e compagne cambiavano marcia e, grazie ad una supremazia in tutti i fondamentali, si affermavano ancor più nettamente (25-18).

Nel terzo set, da registrare anche un provvisorio vantaggio per il sestetto ospite che, ben guidato da mister Nello Caliendo, provava in qualche modo a reagire, incontrando nello stesso tempo un leggero calo di concentrazione (9-11) da parte delle salentine. Nel finale del set, però, si ripeteva puntuale lo sprint di Cutrofiano che, avvalendosi di una positiva Serena Moneta, se lo aggiudicavasul filo di lana (25-23). Discreta la direzione di gara del primo arbitro, il veneto Giardini.

La domenica della pallavolo rosa, in cui riposava Modena, ha visto un’altra ottima performance da parte della capolista Perugia, vittoriosa in quel di Trento e le vittorie di Marsala e Torino, ai danni rispettivamente di Marignano e Montecchio. Ed è proprio nel vicentino che si recherà domenica prossima Cuore di Mamma per cercare di allungare la felice serie positiva.