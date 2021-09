Il ciclista salentino Davide De Giorgi primo tra i pugliesi nel 45° Giro della Lunigiana

Per Davide De Giorgi, Salentino doc di Galatone, dopo la convocazione nella Rappresentativa Regionale Puglia della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) al Campionato Italiano su strada 2021 riservato alla categoria internazionale Juniores, tenutosi nel mese di luglio a Boario Terme, in provincia di Brescia, è arrivata anche quella al 45° Girondella Lunigiana gara a tappe dove si sono presentate al via ben 24 formazioni tra cui 9 in rappresentanza altrettante nazioni straniere e 15 rappresentative delle varie regioni Italiane, dove ogni squadra era composta da massimo 6 corridori opportunamente selezionati.

Il gruppo Pugliese vede Davide De Giorgi, unico Salentino, tesserato con la Pro.Gi.T. Cycling Team di Bari.

Fin dal 1975, anno della prima edizione, il Giro della Lunigiana è stato inserito nel calendario Internazionale dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) e oggi è da tutti riconosciuta come la più importante gara a tappe al mondo riservata alla categoria Juniores (17-18 anni), tanto da essere considerato, nell’ambiente ciclistico, il “Tour de France” del ciclismo Giovanile.

“Al termine delle 4 tappe – ha dichiarato il Direttore Sportivo della Pro.Gi.T. Cycling Team Giovanni Chierico – la prestazione del nostro Atleta, nella rappresentativa della Puglia, è stata eccellente considerando che per il ragazzo è stata la prima esperienza assoluta in una grande gara a Tappe, probabilmente quella più importante nel panorama ciclistico Juniores, dimostrando sempre la caparbietà e la volontà di mettersi in gioco nonostante le tante avversità.

La Pro.Gi.T. Cycling Team – prosegue Chierico – prepara da sempre i propri Atleti seguendo un percorso preciso di crescita attraverso allenamenti, schede e incontri collegiali, con gare e ritiri, anche in quota, proprio per fare emergere il loro talento.

Non tutti sono campioni, anzi, la maggiora parte viene da noi provenienti da altri sport, ma cerchiamo di dare l’opportunità anche a chi non ha particolari doti ciclistiche, ma chi dimostra volontà, serietà, costanza e abnegazione merita di crescere e di essere inserito in un programma ad hoc.

Davide ha terminato il Giro a Tappe della Lunigiana primo dei pugliesi in classifica generale e anche in quella giovani.

Siamo certi che abbiamo ancora molto lavoro da fare con lui e altri come lui ma ciò non ci spaventa anzi ci entusiasma”.