Inaugurato il Driving Simulation Center a Lecce, al via un nuovo percorso innovativo per Aci

Dalla giornata di oggi, sabato 17 giugno, è attivo presso la sede Aci di Lecce il primo centro di simulazione sportiva sim racing in Puglia, il primo in Italia all’interno di un Automobile Club. Si tratta di una partenza storica che segna l’inizio di un nuovo percorso innovativo ed inclusivo dell’Ente.

Il taglio del nastro del Driving Simulation Center Lecce si è svolto ieri sera alla presenza del presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani.

“Il motorsport è in continua evoluzione, in un processo innovativo che non si arresta mai e corre veloce – ha dichiarato il massimo esponente nazionale e vice presidente onorario Fia Sport – e l’Aci si muove sempre insieme a lui. Oggi a Lecce si registra un momento storico, per la prima volta un Automobile Club ospita al suo interno tre simulatori dinamici di ultima generazione e svolgerà quotidianamente attività di sim racing, disciplina in grande espansione, regolamentata nel nostro Paese dal Coni e dalla Commissione Aci Esport. Viene praticata da un numero sempre crescente di sim driver, con regolare licenza, in competizioni nazionali e internazionali. Sono convinto che nel futuro lo sport elettronico raggiungerà traguardi inimmaginabili”.

La disciplina del sim racinng nell’ambito degli e-sport, o sport elettronici, è esplosa durante la pandemia e oggi è ulteriormente implementata con software per competizioni completi di variabili del mondo reale come consumo di carburante, danni, usura e aderenza degli pneumatici, impostazioni delle sospensioni. Il centro, allestito nel salone principale dell’Ente, dispone di tre simulatori di guida dinamici, tre dof, triplo schermo, volanti direct drive e pedaliere idrauliche in grado di riprodurre la guida in pista nella sua completezza. Inoltre è disponibile un simulatore statico per i bambini.

“Lecce non poteva perdere l’occasione di ampliare la propria attività in un settore in cui crediamo molto – ha commentato il presidente Aci Lecce Francesco Sticchi Damiani. In ambito sportivo, permetterà a molti piloti di poter partecipare alle più importanti competizioni di sim racing ufficiali e sarà utile anche sotto il profilo della formazione e della sicurezza stradale, utilizzando le vaste potenzialità applicative. Potendo contare su livelli di simulazione sempre più vicini alla realtà, è possibile provare le emozioni di una gara, abbattere i costi, basti pensare alle cifre quasi proibitive per l’acquisto o il noleggio di una vettura da corsa, allestimenti, pneumatici, assistenza ecc.., e correre in sicurezza, azzerando il rischio di incidente. Lo sport elettronico è inclusivo e pone i partecipanti, di ogni genere, normodotati e diversamente abili, sullo stesso livello”.

Il progetto Simracing Salento mira a rivalutare i valori universali dello sport in cui i concetti di rispetto, comprensione, integrazione e dialogo contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione degli individui, con particolare attenzione al mondo della disabilità.

All’inaugurazione hanno preso parte il presidente della commissione sport e cultura al Senato Roberto Marti, il responsabile nazionale Driving Simulation Center Nicola Trivilino, la componente della commissione Aci ESport Emanuela De Leo, il Delegato provinciale Coni Lecce Gigi Renis, il direttore Aci Lecce Francesca Napolitano e diversi piloti reali e “virtuali” di rilievo come i ferraristi ufficiali Eliseo Donno (Formula Challenge GT) e Andrea Capoccia (Formula Challenge GT Esport), Ivan Pezzolla, Giorgia Ascalone, Francesco Rizzello, Alessandro Perico e Andrea Pisacane.