Due atleti gallipolini ai Campionato Europei di arti marziali

Grande soddisfazione per la città di Gallipoli per l’eccezionale risultato ottenuto dai giovani atleti gallipolini Antonio Magno, 14 anni e Giorgio Perrone, 17 anni, della scuola di arti marziali Hiwashita Gallipoli. Dopo aver conquistato il titolo di vice campioni italiani ai Campionati Italiani a Ostia dello scorso 19 gennaio, i due talentuosi sportivi hanno raggiunto un importante traguardo: la qualificazione ai Campionati Europei, che si svolgeranno nei prossimi mesi a Cipro.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per questo traguardo: “Il successo di Antonio e Giorgio è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Questi giovani talenti sono la dimostrazione che con passione, impegno e determinazione si possono raggiungere risultati straordinari. Il loro percorso rappresenta un esempio positivo per i giovani della nostra città e testimonia l’eccellenza sportiva che Gallipoli sa esprimere. A loro vanno i miei più sinceri complimenti e il sostegno per le prossime sfide europee.”.

Anche l’assessore allo sport, Riccardo Cuppone, ha voluto congratularsi con i giovani atleti e con la scuola Hiwashita Gallipoli per il prestigioso risultato ottenuto:

“Questi risultati sono il frutto di sacrifici, allenamenti e grande dedizione. Antonio e Giorgio sono l’orgoglio di Gallipoli e dimostrano il valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. Un plauso speciale va anche agli allenatori, alle famiglie e a tutta la scuola Hiwashita, che continua a rappresentare un punto di riferimento per lo sport cittadino. Siamo tutti con loro in vista dei prossimi Campionati Europei. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere con entusiasmo i talenti sportivi del territorio, confermando il proprio impegno nella promozione e valorizzazione dello sport come elemento centrale della crescita dei giovani gallipolini”.