Colpo esterno per l’Ecotecnica Copertino, espugnata Offida. Bissato il successo casalingo

Impresa dell’Ecotecnica Copertino che espugna il “PalaVannicola” di Offida, finora battuta in casa solo dalla capolista Castelbellino, e approfittando del passo falso di Corridonia, aggancia quest’ultima al quarto posto in classifica.

Il tecnico salentino Enrico Quarta schiera il sestetto iniziale composto da Stincone al palleggio in diagonale con Greco, Albano e La Rocca centrali, Romano e Basciano in banda laterale, Bozzetto in seconda linea.

Gara molto intensa e ben giocata da entrambe le squadre che per i primi due set si danno battaglia, giocando punto su punto. La squadra salentina appare più determinata delle avversarie e, sfruttando una maggiore precisione sia nella fase offensiva che in quella difensiva, si aggiudica il primo set per 23-25 e il secondo per 22-25. Coach Fusco apporta qualche variante all’assetto tattico della sua squadra e le padrone di casa riescono a rientrare in partita vincendo abbastanza facilmente il terzo set 25-14.

Quarto set con Copertino che riparte ad alta intensità e allunga fino al vantaggio di +5 che le marchigiane non riescono mai a recuperare. Nel finale di set, la magia di seconda intenzione di Stincone chiude definitivamente la contesa (20-25).

Tabellini

CIU CIU OFFIDA VOLLEY-ECOTECNICA COPERTINO 1-3 (23-25, 22-25, 25-14, 20-25)

CIU CIU OFFIDA VOLLEY: Agostini, Fioravanti, Sopranzetti, Orazi, Capriotti, Aliberti, Calisti (L), Bastianutto, Alfonsi, Assenti, Ciccanti. All. Fusco

ECOTECNICA COPERTINO: Romano, La Rocca, Greco, Basciano, Albano, Stincone, Bozzetto (L), Piarulli, Lanza, D’Onofrio, Mirto, Distaso. All. Quarta.