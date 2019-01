L’Ecotecnica Copertino cade in casa, Noci si impone al tie-break

Si ferma la striscia di vittorie casalinghe dell’Ecotecnica Copertino la cui imbattibilità interna era iniziata il 23 ottobre 2017 dopo il k.o. della seconda giornata dello scorso campionato di Serie C e interrotta proprio contro la Deco Domus Noci che nell’ultima giornata del girone di andata del girone H di Serie B2 mette a segno un prezioso successo esterno.

Il tecnico gialloblu ha schierato il sestetto iniziale formato da Stincone al palleggio in diagonale con Greco, La Rocca e Piarulli centrali, Romano e Mirto in banda laterale, Bozzetto libero.

Una Romano ispirata spiana la strada alle padrone di casa durante il primo set. La squadra di mister Quarta riesce a sviluppare sempre il suo gioco veloce che mette in difficoltà le avversarie e costringe mister Perrone a giocarsi quasi subito i due timeout. La squadra murgiana non riesce a colmare il solco scavato da Copertino che chiude il primo parziale con un attacco di capitan Greco (25-17).

Ma Noci è squadra in fiducia e nel secondo set si riprende. La costante crescita di Bottiglione a muro con gli attacchi di Tritto (top scorer con 17 punti) in gran spolvero, sbarrano la strada alla formazione salentina che incassa un pesante 11-25 che rimette il match in parità. Il terzo parziale risulta equilibrato fino alle ultime battute con Copertino che rimane davanti per poi perdersi nel finale concedendo qualche errore di troppo alle avversarie e subendo il sorpasso (22-25). Copertino non perde la testa e inizia il quarto set con un altro piglio.

Le ragazze di Quarta conducono i giochi con un certo margine di vantaggio in tutti i parziali e chiudono agevolmente i conti con una ace di La Rocca che vale il 25-17. Si va alla lotteria del tiebreak che, a differenza di altre occasioni, questa volta è indigesto per Copertino. Le biancoverdi piazzano subito un parziale di 0-4 da cui le salentine non riescono a riprendersi e cedono fino al 9-15 che mette fine alla contesa.

L’Ecotecnica Copertino tornerà in campo nuovamente tra le mura amiche del Comprensivo “Falcone” domenica 3 febbraio per cominciare il girone di ritorno contro Pieralisi Volley Jesi.

Tabellino

ECOTECNICA COPERTINO-DECO DOMUS NOCI 2-3 (25-17, 11-25, 22-25, 25-17, 9-15)

ECOTECNICA COPERTINO: Romano 16, La Rocca 10, Greco 14, Mirto 2, Piarulli 12, Stincone 8, Bozzetto (L), Lanza 4, Distaso, D’Onofrio, Albano 1. All. Quarta

DECO DOMUS NOCI: Tritto 17, Bottiglione 16, Romano 8, Corallo 7, Pindinello 10, Laneve, Diviggiano (L), Lippolis, Losavio (ne), Di Tommaso (ne). All. Perrone