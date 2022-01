Perdite finanziarie dei club di calcio a causa del covid

Il mondo del calcio

La pandemia, che dura ormai da due anni, ha portato grandi problemi finanziari in tutto il mondo. I grandi eventi come le partite di calcio della Premier League, in particolare, hanno rappresentato un grosso problema in tutta Europa a causa del gran numero di persone coinvolte durante e dopo le chiusure.

Le grandi squadre italiane

In Italia il Covid ha aggravato una situazione già molto problematica. Le squadre come Milan, Juventus, Roma e soprattutto Inter devono affrontare perdite plurimilionarie. Tutto il sistema è malato già da anni e Covid ha peggiorato la situazione e resi più visibile i problemi. Negli ultimi anni pre-Covid le perdite cumulate del calcio italiano, serie A B e C, sono state di 1,6 miliardi. Il 60% delle spese sono gli stipendi molto elevati dei giocatori. La Juve chiuderà quasi sicuramente ancora in perdita per il quarto anno consecutivo. Ma anche le altre squadre, Roma, Milan e Inter hanno grandi debiti da registrare.

Il calcio italiano in crisi

Serve aiuto. Poco tempo fa il presidente della Lega Serie A, Dal Pino, ha scritto una lettera al Governo per chiedere di aiutare il mondo del calcio e chiede delle misure di effettivo e concreto sostegno. Dal Pino avverte: “Tanti club rischiano di arrendersi“. Il calcio italiano vive ancora una volta una profonda crisi. In epoca Covid, per quanto riguarda le restrizioni, il presidente della Lega Seria A sottolinea: “Non ci sono evidenze scientifiche che possano far ritenere che la limitazione di capienza degli impianti sportivi a cielo aperto, è utile a contenere il contagio virale.“

Dall’inizio della pandemia, si è discusso su come permettere lo sport e il divertimento da un lato e su come limitare il più possibile l’ulteriore diffusione del coronavirus dall’altro.

L’esperto di giochi e scommesse online Ralf Zimmer del portale Ralfcasino.com spiega: “Gli italiani amano scommettere sul loro club preferito o su un risultato finale nel bar accanto. Questo non è stato possibile per molto tempo durante l’epidemia.”

Scommesse sportive online

I tifosi di calcio non hanno potuto visitare lo stadio per mesi. Per rendere una partita particolarmente eccitante, i tifosi di calcio amano scommettere su una squadra. Molti punti di scommessa e bar erano chiusi, per cui molti potevano scommettere solo su internet – se le partite avevano luogo. Anche nei casinò online della Svizzera e della UE si possono fare scommesse sportive di tutti i tipi. Molti visitatori del casinò online vogliono scommettere soltanto sulle partite di calcio.

Perdite internazionali

Un’inevitabile conseguenza della pandemia di Covid è che i top 20 club del calcio mondiale entro la fine della stagione 2020/21 perderanno oltre 2 miliardi di euro di ricavi. La Juventus è l’unica squadra italiana in classifica top 20 mondiale e si trova al decimo posto.

Le cause delle perdite in questo periodo difficile sono varie:

L’assenza dei tifosi dagli stadi

Il rinvio e la cancellazione delle partite, anche a causa del rischio di contagio dei giocatori e allenatori

I partner commerciali che non investono

La mancanza di trasmissioni in televisione e su internet

La chiusura dei fanshop e dei negozi

Tensioni finanziarie dopo la pandemia

La pandemia ha creato tensioni finanziare gravi. Il calcio italiano avrà delle difficoltà economiche e finanziarie anche dopo la pandemia. Questo riguarda in particolare le squadre famose della serie A. Il presidente del Torino, Urbano Cairo parla in una intervista con la Gazzetta dello Sport delle difficoltà che stanno attraversando i club: “Per un anno e mezzo ha perso il pubblico, tanti sponsor hanno ridotto gli impegni e sono mancati gli apporti del calciomercato.“ Aggiunge che si sono create tensioni finanziarie gravi durante la pandemia e che lo si vede dai bilanci di molti club.

Effetti su altri settori

Come menzionato, l’annullamento di una partita di calcio o una partita senza spettatori significa anche che gli stadi e il merchandising perdono entrate molto importanti. E nel settore delle scommesse e del gioco online, ci sono state anche grandi perdite per i negozi di scommesse e i casinò di tutta Europa. Anche se più persone hanno giocato nei casinò su internet a causa dei casinò chiusi, gli operatori hanno anche dovuto fare i conti con grandi perdite, poiché una gran parte delle scommesse sportive non potevano essere piazzate nella misura abituale.

Tipi di scommesse sul calcio

Negli uffici di scommesse e nei casinò online, gli italiani amano scommettere sulla squadra vincente. Oltre a questo, le scommesse combinate e le scommesse sul risultato sono molto popolari. Alcuni tifosi di calcio sono anche passati a scommettere su altri sport durante la pandemia. E ci sono sempre più appassionati di e-sports. Tutto ciò che avviene solo virtualmente o online è immune da qualsiasi restrizione nella vita quotidiana.

Con le scommesse combinate, la probabilità di vincere è più bassa, ma sono possibili vincite elevate. Grazie ai mezzi di pagamento elettronici e ai numerosi fornitori internazionali online, è ora possibile depositare denaro, giocare o scommettere direttamente tramite il proprio cellulare con uno o due clic, o farsi pagare le vincite.

Previsioni per il periodo successivo a Covid per il settore sportivo

La Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato il nuovo protocollo chiamato “Return To Play”. Riguarda le misure per la ripresa dell’attività sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid. L’obiettivo è quello di favorire la ripresa dell’attività sportiva degli atleti, ad esempio calciatori, dopo una infezione con il virus in condizioni di sicurezza.

Gli eventi degli ultimi due anni hanno messo a prova le capacità dei club di aumentare i propri ricavi. Però anche i canali televisivi e i partner commerciali possono essere costretti a riconsiderare il loro investimento nel mondo del calcio. Tuttavia, mettere in ordine le finanze delle squadre di calcio italiane richiede più di un semplice ritorno alla normalità. Dovremmo imparare dalla crisi e anche gli sponsor dovrebbero aver capito ormai quanto sia importante lo sport come elemento sociale.