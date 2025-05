Il salentino Enrico Quarta, il primo italiano a guidare la Nazionale Femminile di Pallavolo di Cipro: una nuova era per il volley mediterraneo

Enrico Quarta, giovane tecnico salentino, ha scritto una nuova e importante pagina nella storia del volley nostrano: è stato infatti ufficialmente nominato allenatore della Nazionale femminile di pallavolo di Cipro. Un traguardo che non solo segna un punto di arrivo nel percorso sportivo di un allenatore in rapida ascesa, ma anche un primo assoluto per il volley italiano, visto che il tecnico di Monteroni di Lecce è il primo connazionale a sedere sulla panchina di una squadra nazionale a Cipro.

Nonostante la giovane età (classe 1995), Quarta ha già costruito un palmarès impressionante. La sua carriera ha visto numerosi successi, sia a livello giovanile che nelle categorie professionistiche. Con Volley Magik Copertino ha conquistato la doppia promozione dalla Prima Divisione alla B2 e raggiunto la final four di Coppa Puglia. Successi simili sono arrivati anche con San Luca Volley, con la promozione in Serie B2, e con Pallavolo Spongano, dove ha disputato una finalissima per l’accesso alla stessa categoria e una finale di Coppa Puglia.

La sua carriera non si è fermata ai successi a livello locale: esperienze significative come secondo allenatore a Caserta in Serie A1 e primo allenatore a Castellammare di Stabia in Serie B2 e a Modica in Serie A2 lo hanno preparato per sfide di ben altro calibro. Nel suo curriculum si inserisce anche un’esperienza internazionale di rilievo, quella con AEL Limassol, squadra cipriota della massima serie (Cyprus League), con la quale ha ottenuto due secondi posti in campionato e raggiunto la finale di Coppa Nazionale.

Nel corso degli anni, Quarta ha dimostrato una grande attenzione alla sua formazione professionale, partecipando a corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico. Recentemente, ha preso parte a uno stage in Turchia, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con due dei tecnici più rispettati a livello internazionale: Giovanni Guidetti, allenatore del VakifBank Istanbul e della Nazionale femminile turca, e Giuseppe Bosetti, guru delle formazioni giovanili dello stesso club.

Quarta ha sempre avuto un obiettivo chiaro: crescere e formarsi per essere un allenatore completo, in grado di affrontare con competenza e passione le sfide più difficili. Un percorso che in soli dieci anni lo ha visto passare dalla Serie C alla Serie A, lavorando in diverse piazze italiane, come Spongano, Copertino, Napoli, Caserta e Modica, fino alla massima serie cipriota.

Il suo approdo alla guida della Nazionale femminile di Cipro rappresenta il culmine di un percorso iniziato con la passione per la pallavolo e cresciuto con una costante ricerca dell’eccellenza. Un progetto ambizioso che vedrà Quarta protagonista già nelle prossime settimane, quando guiderà la Nazionale cipriota ai Giochi Europei dei Piccoli Stati, in programma ad Andorra dal 26 al 31 maggio 2025. Questo torneo, che vede partecipare le nazionali dei Paesi più piccoli d’Europa, rappresenta un’occasione imperdibile per consolidare il suo ruolo di leader nel panorama internazionale.

In un periodo in cui il volley femminile sta vivendo una stagione di grande sviluppo e visibilità, Enrico Quarta si prepara ad affrontare una nuova e stimolante sfida con la Nazionale di Cipro. La sua esperienza e la sua capacità di valorizzare i talenti saranno sicuramente un punto di forza per il futuro della squadra, mentre il suo approdo nel panorama internazionale fa sperare che la pallavolo italiana possa continuare a essere una fucina di talenti anche all’estero.

Con questa nomina, Enrico Quarta non solo raggiunge un traguardo personale straordinario, ma porta anche il nome dell’Italia nel cuore del Mediterraneo, pronto a scrivere una nuova storia per il volley femminile cipriota.