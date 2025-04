Al “Rally Città di Casarano”, esordio fulminante per il giovane pilota salentino Luca De Marco

Luca De Marco ha fatto un ingresso fulminante nel mondo dei rally su strada, segnando un’impresa straordinaria al 30° Rally Città di Casarano, sua gara di casa. Al debutto ufficiale, il giovane pilota ha conquistato un incredibile 6° posto assoluto, sfidando i migliori e dimostrando una maturità che va oltre la giovane età. Con il navigatore Giuseppe Piccirilli a bordo di una Renault Clio RS Rally 5, Luca ha saputo destreggiarsi su un percorso tecnico e impegnativo, riuscendo a piazzarsi tra i primi in una competizione in cui si affrontano vetture decisamente più potenti.

Questo risultato è ancor più significativo se si considera che Luca, alla sua prima esperienza su strada, ha corso con una vettura ben inferiore rispetto ai vertici della classifica, dove si trovavano piloti con macchine più potenti e con maggiore esperienza. Ma Luca ha dimostrato che l’età e la potenza non sono ostacoli per chi ha talento e determinazione.

“Raccontare tutto quello che ho vissuto in questi due giorni è davvero difficile”, ha dichiarato Luca al termine della gara. “Sin dalla prima prova ho trovato subito un buon passo, che si è rivelato sorprendentemente veloce. Il 3° tempo assoluto a Specchia è stato un risultato inaspettato. Ho cercato di mantenere quel ritmo per tutta la gara, con l’obiettivo di portare a casa un buon risultato, mantenendo la posizione di classe e restando nella top ten assoluta.”

Luca, ha sottolineato come una scelta sbagliata delle gomme nell’ultima prova a Miggiano abbia compromesso il suo distacco dal 5° posto assoluto, ma non ha permesso che questo influenzasse il bilancio positivo della sua gara. “Peccato per l’ultima prova, ma questo non rovina il bilancio finale. Portare a casa un risultato così importante nella gara di casa è stata un’emozione unica. Ora testa alla prossima sfida!”

De Marco, che è cresciuto in una famiglia legata al mondo dei motori, ha sempre coltivato una passione per il motorsport sin da piccolo, prima con le minimoto e poi nel karting, dove ha acquisito esperienza. A soli 16 anni, ha ricevuto la sua licenza internazionale, intraprendendo così il suo percorso verso le gare automobilistiche ufficiali.

Il suo sogno di diventare un pilota di rally di successo è ora sempre più concreto, e dopo questa prestazione, Luca si mostra pronto a proseguire il suo percorso di crescita e maturazione, affrontando i piloti più esperti e imparando da ogni competizione. Al termine della gara, non sono mancati i complimenti per Luca, che ha ricevuto anche l’apprezzamento del primo classificato, a testimonianza della sua ottima prestazione.

“Mi hanno fatto i complimenti anche i piloti più esperti, il che è davvero motivante”, ha commentato Luca. “Mi sento pronto per continuare questo percorso, e non vedo l’ora di crescere e confrontarmi ancora con i migliori”