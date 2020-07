A Lecce gli Europei Maschili Under 18 di Volley, iniziata la preparazione nel Salento

Sarà un importante appuntamento sportivo a livello europeo e mondiale quello che si svolgerà a Lecce nel mese di settembre.

Nel capoluogo salentino e a Marsicovetere, in provincia di Potenza, infatti, si svolgeranno, dal al 4 al 12 settembre gli Europei Under 18 maschili di volley.

Nella giornata di ieri ha preso il via il collegiale di preparazione. Gli azzurrini guidati dal tecnico pugliese Vincenzo Fanizza si sono riunti a Galatina per un mese di lavoro che si concluderà il 6 agosto.

“Già il fatto che siamo riusciti a ripartire è un grande risultato. Ovviamente dopo tutto quello che è accaduto in questi mesi riprendere è una bellissima cosa, sia per i ragazzi che per noi. Per gli adolescenti di 14/15 anni non è stato facile stare fermi e bloccati per tutto questo tempo, però fortunatamente con lo staff tecnico siamo riusciti a collegarci cercando di motivarli, vedremo da oggi quanto quello che abbiamo fatto in tutti questi mesi sia servito. Ci siamo confrontati molto durante il periodo di stop, collegandoci da remoto 3 o 4 volte a settimana, non penso che dovremmo dire più di tanto ai ragazzi, in realtà non vediamo l’ora ritrovarci tutti insieme. Perciò mi ripeto, i ragazzi hanno una grandissima voglia di riprendere l’attività, come noi abbiamo tanta voglia di allenarli. Siamo molto motivati e vogliamo fare bene. Di parole ne abbiamo dette tante durante gli ultimi mesi, ora ci si deve solamente allenare”, ha affermato il tecnico di Francavilla Fontana, campione del mondo uscente con il gruppo Under 19 nel 2019

I convocati

Questa la lista degli atleti convocati: Cosimo Balestra (Green Volley Francavilla); Mattia Boninfante, Edoardo Cunial (Volley Treviso); Federico Ciardo (Pallavolo Azzurra Alessano); Gabriele D’Ambrosio (Volley Parella); Stefano Dell’Osso (Trentino Volley); Ambrose Ionut (Lube Volley); Gabriele Laurenzano (Materdomini Castellana); Mattia Orioli, Lorenzo Ricci Maccarini (Robur Costa Ravenna); Alessandro Pisoni, Gianluca Rossi, Nicolò Volpe (Vero Volley Monza); Luca Porro, Marco Zoratti (Colombo Genova); Francesco Quagliozzi (Roma 7 volley); Matteo Staforini (Power Volley); Ranieri Truocchio (Modena Volley).

Gli allenamenti delle Nazionali giovanili che hanno iniziato la preparazione in vista dei Campionati Europei di categoria si svolgeranno a porte chiuse.