Un weekend all’insegna del Rally, tutto pronta per l’Event Show Pista Salentina

Tutto è pronto! Il 12 e 13 giugno torna l’Event Show Pista Salentina, lo spettacolo del rally in circuito.

Qui le vetture da Rally e non solo, si sfideranno non solo su asfalto ma anche su sterrato, cosa insolita per il Salento. Sono previste, inoltre, prove in notturna, partenze side by side e una sfida finale con i top Driver: il Master Show Pirelli.

Le iscrizioni stanno per chiudere e al momento è confermata la presenza di R5, di R4, Super 2000, Super 1600.

“Siamo pronti a regalare lo spettacolo con i motori in totale sicurezza – dichiara ideatore dell’originale kermesse Santo Siciliano, presidente della Scuderia Motorsport Scorrano. Per quest’anno l’originale gara salentina vanterà, oltre alle auto da Rally, anche quelle da Drift. Lo spettacolo sarà comunque garantito dalle presenze top di Francesco Rizzello, Antonio Forte, Fabrizio Mascia e Leo Albano; e sarà ulteriormente arricchito dalla spettacolare partecipazione del team di Davide Bannò ed Elena Zaniol, campioni italiani di Drift che si esibiranno con vetture super potenti”.

La macchina organizzativa prosegue spedita: lo staff della Pista Salentina ha messo in sicurezza il percorso, Aci Lecce ha predisposto il personale federale per la gestione della gara, la regia professionale ha già programmato tutto per 6 ore di Live Streaming, che si potranno seguire sulla pagina facebook della Pista Salentina e sulla pagina Automotive in Salento. Le immagini della gara saranno trasmesse anche dal gruppo SSR Sud Salento Rally.

Il pubblico potrà accedere al circuito entro il limite di 250 persone al giorno. I biglietti sono reperibili on-line sul sito Pista Salentina.

La manifestazione prenderà il via sabato alle ore 17 con lo spettacolo di Drift; a seguire la gara vera e propria con inizio alle ore 18.

Domenica dalle ore 9 le prove miste asfalto e terra con l’intermezzo del drift. In serata, con inizio alle ore 18, lo spettacolo del Master Show Pirelli.

All’Event Show, organizzato dalla scuderia Motorsport Scorrano, gara atipica sperimentale su percorso misto asfalto-terra allestito all’interno del circuito di Ugento, parteciperà anche la Scuderia Max Racing.

Sono sei le formazioni schierate al via, con esordi e nuovi abbinamenti tipici dell’effervescente squadra bianco-arancio presieduta da Massimiliano Centonze.

Debuttano alle note Mattia Ottaviano, al fianco di Daniele Coletta su Peugeot 206 1600 16v, e Francesco Negro, che navigherà Roberta Perlangeli, al suo secondo “Event” dopo l’esordio nell’ottobre scorso, a bordo di una Peugeot 106xsi.

E sarà la prima esperienza sia per Stefano Gravante, come navigatore, che per Emanuele Martina come pilota rally, insieme correranno su Peugeot 106 1600 16v Racing Start.

Reduci dall’ottima prova disputata al Rally del Salento, Gianfranco Manco e Vito Maggio puntano a ben figurare su Peugeot 106 1600 8v.

Saranno su Fiat Seicento Abarth Racing start Antony Fattizzo Antony e Davide Varrazza.

Alessio Portone ritorna alle note coadiuvando il portacolori della Casarano Rally Team Mattia Primoceri, su Renault Clio Williams N3, e Matteo Bello navigherà Simone Melcarne (Casarano Rally Team) su Clio Wiliams A7.