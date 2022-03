Conto alla rovescia per l’Event Show Pista Salentina, a Ugento va in scena lo spettacolo a quattro ruote

È partito il conto alla rovescia per la terza edizione dell’Event Show Pista Salentina, in programma nel prossimo fine settimana (5-6 marzo) sulla Pista Salentina di Ugento. Fervono i preparativi per il via della competizione automobilistica di Aci Sport ad alto contenuto spettacolare. Grandi emozioni sono annunciate anche per questo 2022 dal format di gara ideato da Santo Siciliano della Scuderia Motorsport Scorrano e co-organizzato con Aci Lecce e Pista Salentina.

Tutto pronto all’interno dell’impianto di proprietà della famiglia Scarcia di Ugento, dove è stato realizzato un percorso aggiuntivo in sterrato che si affianca al circuito in asfalto per dare vita a diversi percorsi, in notturna, solo asfalto, misto terra asfalto, con partenza ad inseguimento e side by side.

La mission di questo tipo di gara è lo spettacolo. Sarà possibile partecipare con diversi tipi di auto da corsa: dai Kart Cross, leggerissimi e potenti bolidi in telaio tubolare, sino alle vettura da rally, regina è la Skoda Fabia R5 e anche con le auto storiche.

Molti sono i giovanissimi che scelgono di debuttare proprio all’ Event Show Pista Salentina. Questo tipo di gare raccolte in un circuito permette di fare esperienza senza mettere in difficoltà i neofiti.

Ritorna il Drift per emozionare il pubblico presente. Quest’anno sarà di scena il neo team “Block Box Racing Team” di Monopoli che regalerà lo spettacolo e le emozioni del drift, e faranno salire sulla vettura alcuni fortunati spettatori per vivere dall’interno l’esperinza.

L’Event Show Pista Salentina sarà una kermesse aperta al pubblico (con le prescrizioni previste dalla normativa Anticovid). In programma, anche, un’ampia diffusione delle immagini in Live Streaming. Nei due giorni di gara sarà garantita sulle pagine facebook: @PistaSalentina”,@AutomotiveinSalento, e @radioOk; in differita sui canali youtube “WSE” e Sky 228 di Aci Sport Tv.

Infine, prima dello Start della gara saranno premiati dal presidente di Aci Lecce Aurelio Filippi Filippi e dal direttore Francesca Napolitano i vincitori assoluti del WSESeries “Pirelli” 2021 che sono stati, 1° Mascia Fabrizio e Puzzovio Ilaria su Skoda Fabia R5, Asd Salentomotori; 2° Palma Marco e Formosi Francesco su Peugeot 206 Gt RS1.6, ​Brindisi Corse; 3° Primoceri Mattia e Giaccari Rosa su Renault Clio 16V N2000, Casarano Rally Team; 4° Forte Antonio e Fiorito Pasquale su Skoda Fabia R5, ​Asd Salentomotori; 5° Palma Antonio Dino e Politi Emanuel su Mitsubishi Lancer R4, Casarano Rally Team

Il programma

Venerdi 4 marzo, 15.00/19:00 Apertura centro accrediti; 15:30/20:00 Ingresso mezzi assistenza; 17.00/18:00 Ricognizioni Percorso 1; 18:15/19:15 Ricognizioni Percorso 2. Sabato 5 marzo, 08.00/12:00 Apertura centro accrediti; 08.30/10:00 Ricognizioni Percorso ¾; 10:30/12:00 Ricognizioni Percorso 5/6; 13:00/16:00 Warn Up; 16.15 Premiazione campioni del WSESeries Pirelli 2021; 17:00 Presentazione equipaggi; 17:30 Start Percorso 1 e Assistenza; 19:15 drift show by block-box Racing Team; 19.00 Start Percorso 2 e Assistenza; 21:00 taxi drift by block-box Racing Team. Domenica 6 marzo, 08.30 Start Percorso 3 e Assistenza; 10:15 drift show by block-box Racing Team; 10:30 Start Percorso 4 e Assistenza; 12:15 Start Percorso 5 e Assistenza; 14:00 drift show by block-box Racing Team; 14:15 Start Percorso 6 e Parco Chiuso; 16:00 Pubblicazione classifica finale; 16:05 drift show by block-box Racing Team; 16.45 Master Show; 17:45 Premiazione

Informazioni complete e documentazione sono disponibili all’interno del sito ufficiale della manifestazione.