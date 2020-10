Si scaldano i motori sulla Pista Salentina, al via l’Event Show di rally

Ritorna il rombo dei motori nel Salento. Pur nella ristrettezza per l’emergenza Covid, le auto da rally si rimettono in moto e i piloti sono pronti a sfidarsi con le insidie del percorso e con il cronometro.

L’Event Show Pista Salentina andrà in scena questo week-end, sul kartodromo Pista Salentina di Ugento a partire da sabato 24 ottobre dalle ore 14 e si concluderà domenica 25 ottobre alle ore 19.

Per soddisfare le esigenze dei piloti e per la gioia degli appassionati la Scuderia Motorsport Scorrano, diretta da Santo Siciliano, ha realizzato un nuovo format di gara, tenendo conto delle prescrizioni anticontagio.

“Le auto da gara dei rally che partecipano al rally di Casarano o al Rally del Salento le abbiamo portate nel circuito – commenta Santo Siciliano, ideatore della kermesse motoristica. Per fare questo abbiamo dovuto realizzare un regolamento ad hoc. Infatti, partendo dall’esperienza fatta con le gare di Formula Challenge abbiamo selezionato solo le vetture da rally ed inserendo i controlli orari, tipici delle competizioni rallistiche. Avevamo bisogno di un circuito e la famiglia Scarcia, proprietaria del Kartodromo Pista Salentina, si è diomostrata sin da subito entusiasta dell’iniziativa, sposando il progetto, e realizzando un’integrazione al percorso. Infatti, per rendere il circuito più vicino ai rally è stato creato, su un piazzale adiacente alla pista, un percorso su terra inserendo un dosso, diverse esse, un tornantino e un tornante più ampio”.

Il direttore di gara, Mauro Zambelli, già direttore al Motorshow di Bologna e al Rally Legend, ha realizzato 4 percorsi da ripetere, di cui 2 che si svolgono sul circuito asfaltato e 2 che si svolgeranno su un percorso misto Terra/Asfalto. I piloti si sfideranno su un percorso totale di 36 km. Le prove in asfalto si svolgeranno sabato sera. Mentre le prove miste si svolgeranno dalla domenica mattina.

A conclusione della giornata si svolgerà il Master Show “DGR ITALIA”, dove i Top 16 della classifica assoluta della gara si sfideranno in un confronto diretto su un percorso ridotto e decreterà l’equipaggio più veloce.

Gli iscritti alla gara sono 44, molti i giovanissimi al via, molti i figli d’arte. Da citare Niccolò Pezzuto, Andrea Pisacane, Sara Carra, Matteo Carra.

Le vetture al Top al via sono la Fiesta Wrc di Francesco Rizzello con Angelo Cisternino, componente del gruppo Boomdabash, alla sua prima esperienza; i fratelli Daniele Timo con Gabriele Passaseo e Marco Timo con Salvatore Invidia a bordo delle performanti Skoda R5; Fabrizio Mascia con Ilaria Puzzovio sempre su Skoda R5 e Mauro Santantonio con Cosimo Cataldi su Peugeot 208 R5.

Il supporto della gara e’ venuto da Aci Lecce, sempre vicina all’attività sportiva, campione italiano di vetture turismo, da Tecneco Filter, azienda salentina leader mondiale della produzioni di filtri per auto: Infotec, azienda leader nei software per gli studi di commercialisti e consulenti del lavoro; e Dgr Italia, azienda leader in Italia per la produzione grafica e gli allestimenti e da tanti altri partner vicini al mondo dei motori e pronti a sostenere queste iniziative.

L’evento si svolgerà a porte chiuse, come disposto dal protocollo Anti Covid di Aci Sport.

Per poter dare la visibilità ai piloti e di far godere dello spettacolo che verrà offerto in pista, l’organizzazione ha investito nelle dirette streaming, sia realizzando un prodotto altamente professionale in HD.

Diretta Streaming autogestita su pagina facebook AUTOMOTIVE IN SALENTO

Diretta Streaming autogestita su pagina facebook PISTA SALENTINA

Diretta facebook con varie angolazioni organizzata e gestita dal gruppo SSR Sud Salento Rally

Diretta facebook della testata Matti per le Corse

Diretta facebook di Luisa Rizzo, campionessa Drone Racing, che seguirà le evoluzioni delle vetture da corsa con il suo drone

Il programma

Sabato 25/10/2020

08.00/12.00 Centro accrediti per consegna autocertificazioni e ritiro documenti di gara; 08.30/10.00 Ricognizioni P.S. ¾; 10.30/12.00 Ricognizioni P.S. 5/6; 12.00 Prima riunione Commissari Sportivi; 14.00/18.00 Test vetture ; 14.00/18.00 Verifiche tecniche – consegna documenti x verifica tecnica; 18.15 Pubblicazione elenco verificati ed ammessi alla partenza; 18.30 Presentazione equipaggi con foto celebrativa a centro pista; 19.30 Start P.S.1 e Assistenza; 21.30 Start P.S.2 e Assistenza; 23.30 Termine prima giornata di gara

Domenica 25/10/2020

09.00 Start P.S.3 e Assistenza; 11.00 Start P.S.4 e Assistenza; 14.00 Start P.S.5 e Assistenza; 15.45 Start P.S.6 e Parco Chiuso; 17.00 Pubblicazione classifica finale; 17.30 Premiazioni; 17.45 Master Rally Show (ammessi primi 16 classificati della gara); 19.30 Premiazione Master Rally Show.