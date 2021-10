Torna a Ugento l’Event Show, sulla Pista Salentina la seconda prova stagionale della WSE Series di Rally

Ritorna l’Event Show, gara automobilistica del settore atipiche sperimentali di Aci Sport ad alto contenuto spettacolare con partecipazione di vetture da Rally al top e non solo.

L’appuntamento ancora una volta sarà di scena sul circuito della Pista Salentina di Ugento. Si tratta della seconda prova stagionale della WSE Series. L’Event Show Salento, patrocinato da Automobile Club Lecce, si svolgerà nei giorni 6 e 7 novembre 2021.

Confermato il programma di gara con vari percorsi: asfalto, misto terra asfalto, di giorno e in notturna, con partenza ad inseguimento e side by side con sfida finale nel Master Show.

A cornice della gara, l’organizzazione Asd Motorsport Scorrano, Aci Lecce e Pista Salentina hanno preparato una sfida sui simulatori, aperta a tutti gli appassionati, oltre a un raduno di auto riservato ai possessori di Lancia Delta Integrale.

La “madrina” del raduno sarà la bellissima e performante Lancia Delta Integrale Gruppo A by Abarth del pilota Claudio D’Amico. Special Guest della manifestazione Alex Fiorio, il pilota torinese campione Rally Italiano ed Europeo e Mondiale, ha sposato la terra salentina insieme al padre Cesare ed alla figlia Mariapaola, visto che gestiscono la struttura ricettiva “Masseria Camarda”. All’interno della Tenuta Alex Fiorio, grazie alla sua esperienza, ha realizzato circuiti sterrati dove è possibile per tutti i clienti testare le performance delle proprie vetture, biciclette e moto, per effettuare test drive, presentazioni vetture, corsi di guida e di rally e fuoristrada estremo.

“Crediamo fortemente che gli eventi sportivi meritino un’attenzione particolare per la loro funzione di aggregazione sociale. L’evento non è solo una sfida motoristica, ma anche una ricerca di soluzioni che consentono di superare i limiti nel rispetto delle regole – dichiara Aurelio Filippi Filippi, presidente di Automobile Club Lecce co-organizzatore dell’evento. Questa tipologia di gara permette ai piloti “vecchi” e “nuovi” di divertirsi e gareggiare in tutta sicurezza, e con costi contenuti, sia con piccole vetture sia con quelle più prestigiose e performanti. La formula dell’event Show offre una varietà di percorsi, asfalto, misto terra asfalto, di giorno e di notte con i fari, con partenza ad inseguimento e side by side, che consentono al pilota di misurarsi con le proprie capacità. E’ un’occasione per i giovani piloti di approcciarsi al mondo agonistico automobilistico, prima di passare alle gare su strada”.

I piloti salentini e non solo sono pronti a darsi battaglia sui nuovi percorsi di gara, realizzati ad hoc per questo evento dal Direttore di Gara internazionale Mauro Zambelli. Francesco Rizzello, Fabrizio Mascia, Antonio Forte, Maurizio di Gesù, Fernando Primiceri, Gabriele Passaseo, Ivan Pisacane, solo per citarne alcuni, sono pronti a sfidarsi per la vittoria finale. Non mancherà lo spettacolo nel Master Show Trofeo DGR Italia, in programma domenica sera, dove i primi otto delle 2 ruote motrici e delle 4 ruote motrici si sfideranno in un confronto diretto.

Sponsor tecnici della manifestazione Pirelli, Ma.fra., Motul e Omp.

Info

Www.wseseries.it; Facebook: @automotiveinsalento; @pistasalentina.

(Ph Cuna)