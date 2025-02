La Evò Archery Team di San Cesario al  Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’Arco

Dal 5 al 9 febbraio 2025, la città di Pordenone ospiterà il Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’Arco, il più grande evento della Federazione italiana di tiro con l’arco, che vedrà la partecipazione di circa 1.500 atleti (compresi quelli della Nazionale) con al seguito 800 tecnici .

Questo prestigioso appuntamento, che si svolgerà presso la Fiera di Pordenone, vedrà svolgersi le gare di qualifica nei giorni dal 5 all’8 febbraio e il 9 le finali che decreteranno i campioni assoluti. Un’importante occasione di confronto per i migliori atleti del settore, divisi nelle tre divisioni di arco nudo, compound e arco olimpico. Tra le squadre protagoniste, spicca il nome di Evò Archery Team, una realtà emergente nel panorama del tiro con l’arco nazionale, con sede in Puglia.

La squadra salentina, che negli ultimi mesi ha mostrato un continuo percorso di crescita, arriva a Pordenone con una posizione di prestigio: prima nel ranking nazionale. Un traguardo che è il risultato di numerosi ottimi piazzamenti nelle competizioni più recenti, tra cui quelle disputate il 27 ottobre, il 3 e il 17 novembre, che hanno messo in luce il livello di preparazione e la determinazione degli atleti. Con il supporto del coach Romeo Liaci, che guida la squadra con grande passione, Evò Archery Team ha raggiunto questo risultato grazie alla sinergia tra i suoi componenti, tra cui spiccano i nomi di Luca Mariani, abruzzese, e Benedetto Didonna, di Rutigliano.

La squadra, che vanta un mix di atleti maschili e femminili, ha saputo affermarsi anche a livello individuale, con risultati di rilievo che hanno portato il team a consolidare la propria posizione tra le migliori realtà del panorama nazionale.

Nel 2024, Evò Archery Team ha ottenuto numerosi successi, tra cui il primo posto nel Campionato Regionale a squadre e nell’ambito del compound, nonché importanti piazzamenti a livello individuale, tra cui argenti e bronzi in competizioni come la Coppa Italia Master e il Campionato Italiano Indoor di Pordenone. La squadra, supportata dal coach Romeo Liaci, ha consolidato la propria posizione nel ranking nazionale, grazie anche alla determinazione di atleti come Luca Mariani e Benedetto Didonna.

Il recente oro conquistato nel Campionato Regionale segna un passo importante verso la prossima sfida: i Campionati Italiani Indoor di Pordenone, che rappresentano una nuova occasione per confermare la propria forma e puntare a nuovi successi. Evò Archery Team, con il logo “WeAreInPuglia”, continua a brillare nel panorama sportivo nazionale, portando in alto i colori della Puglia.