Fabrizio Mascia e Ilaria Puzzovio trionfano all’Event Show Pista Salentina prima tappa del Wse Series

Fabrizio Mascia e Ilaria Puzzovio su Skoda Fabia R5 del Team Colombi si sono aggiudicati l’Event Show Pista Salentina, prima tappa del WSE Series.

È stato un grande successo per lo spettacolo dei motori in circuito. La kermesse, unica in Italia, è stata organizzata dalla Scuderia Motorsport Scorrano, Aci Lecce e Pista Salentina. Ed in questo 2021 l’evento sarà il primo dei tre appuntamenti del “WSE Series”: oltre alla “prima” nel Tacco d’Italia, poi sarà spettacolo sul circuito di Binetto (Bari) ed infine il 2021 si concluderà a Ugento.

Le vetture da corsa e non solo, si sono sfidate su asfalto ma anche su sterrato, cosa insolita per il. Grande show tutto ripreso in live-streaming.

Il Master Show Pirelli, gara a confronto diretto tra i Top Driver della giornata, è stato vinto da Fabrizio Mascia e Ilaria Puzzovio (sezione 4 ruote motrici) per un fine settimana tutto da incorniciare e da Simone Melcarne e Matteo Bello (sezione 2 ruote motrici).

“C’è piena soddisfazione per la riuscita di questa prima tappa del WSE SERIES – commenta il comitato organizzatore dell’originale kermesse. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la disputa di questo evento, a cominciare dagli equipaggi partecipanti. Lo spettacolo ha regalato in questa edizione 2021 forti emozioni sia per l’alto livello agonistico che per la grande determinazione dei partecipanti. Oltre alla gara vera e propria, da segnalare la spettacolare partecipazione del team di Davide Bannò ed Elena Zaniol, campioni italiani di Drift, che si sono esibiti con le loro vetture “.

Da segnalare l’alta prestazione di Francesco Rizzello e Silvia Vincenti, che su Peugeot 207 Super 2000 ha cercato di insidiare i protagonisti su vetture R5. Purtroppo la rottura della pompa della benzina gli ha negato il secondo posto assoluto. Anche se poi si è rifatto nel Master Show, nella speciale classifica Vip.

Il duo Mascia-Puzzovio ha dominato 5 delle 6 prove speciali. L’altra prova è stata vinta dai secondi classificati Antonio Forte e Cristian Quarta su Skoda Fabia R5. Terzi Mauro Santantonio e Cosimo Cataldi su Peugeot 208 R5. Da segnalare le vittorie combattute nella classe RS 1600, dove ha vinto Marco Palma e Francesco Formoso su Peugeot 206; e nella classe N2000 contesa tra fratelli e vinta da Fioravante Primoceri e Gabriele Ciullo su Renault Clio.

Mattia Primoceri e Alessio Portone su Renault Clio del Team Frt sono i vincitori della classifica Under 23, che ha visto in gara 6 equipaggi composti da giovanissimi (alcuni di loro alla prima esperienza).

Da evidenziare la grande lotta ed il grande spettacolo per la Classe R4: su Mitsubishi Lancer del Team Colombi gli equipaggi Antonio Palma e Salvatore Malagnino (quarti assoluti) vincitori su Gabriele Passaseo e Maurizio Iacobelli

(In copertina Ph Luciano De Marianis)