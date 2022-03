Al 3° Event Show Pista Salentina trionfo per Fernando Primiceri e la figlia Alessia

Fernando Primiceri con a fianco la figlia Giulia (A.s.d. Casarano Rally Team su Skoda Fabia R5 sempre del team Colombi Racing) hanno vinto la terza edizione dell’Event Show Pista Salentina, nello scorso fine settimana a Ugento.

Le emozioni sono state assicurate nella competizione automobilistica di Aci Sport, ad alto contenuto spettacolare, per una kermesse dal format di gara ideato da Santo Siciliano della Scuderia Motorsport Scorrano e coorganizzato con Aci Lecce e Pista Salentina.

All’interno dell’impianto di proprietà della famiglia Scarcia è stata festa grande per gli appassionati dei motori, che hanno visto i bolidi in azione nel percorso aggiuntivo in sterrato, oltre che sul circuito in asfalto. Tante sfide nei diversi percorsi: in notturna, solo asfalto, misto terra asfalto, con partenza ad inseguimento e side by side.

È stata una “due-giorni” capace di riservare sfide e agonismo, oltre ad un pizzico di difficoltà aggiunta dalla pioggia caduta sabato mattina. Ma poi domenica il sole ha illuminato la competizione. Anche la diretta in web streaming ha esaltato lo scontro a tre tra Mauro Santantonio e Mino Cataldo (della Scuderia SalentoMotori a bordo della Peugeot 208 R5 Impromotorsport), Antonio Forte (presidente della Scuderia SalentoMotori) navigato da Giovanni Marco Vetrugno (su Skoda Fabia R5 di Colombi Racing) e Fernando Primiceri con a fianco la figlia Giulia (A.s.d. Casarano Rally Team su Skoda Fabia R5 sempre del team Colombi Racing).

La coppia esperta di questo tipo di gare Forte-Vetrugno ha dominato per oltre metà gara con il duo Santantonio-Cataldi in gran spolvero nel tenere il passo. Nelle ultime prove il duo Primiceri ha terminato l’apprendistato (al debutto in questo format di gare) ed ha alzato il passo vincendole tutte con un distacco importante che gli ha garantito la vittoria assoluta. Sul secondo gradino del podio Forte-Vetrugno. Terzi Santantonio-Cataldi.

Matteo Carra con Cristian Quarta (alla sua centesima gara), portacolori dell’A.s.d. Casarano Rally Team su Peugeot 208 R2b del Team Ferrara Motors hanno vinto la classe e la classifica degli Under23. Da segnalare l’ottima prestazione di Marco Manera su Kart Cross600, che ha ottenuto ottime prestazioni classificandosi quarto assoluto. Primi di classe N2000 ed ottavi assoluti Mattia Primiceri con Gabriele Ciullo (A.s.d. Casarano Rally Team su Renault Clio 16v N2000). Mentre Riccardo Manzo e Giammarco Tondo (A.s.d. Casarano Rally Team su Citroen C2 RS1.6PLUS) si sono aggiudicati il primato di classe (11esimi assoluti).

In Racing Start c’è stata la conferma del vice campione WSE Series Pirelli Marco Palma e Francesco Formosi (Brindisi Corse su Peugeot 206 Gt RS1600). La SalentoMotori ha vinto la speciale classifica delle scuderie.

Nel “Master Show Pirelli” è stata festa in famiglia con la conferma sul primo gradino del podio di Fernando e Giulia Primiceri nelle “4 ruote motrici”. Invece nelle “2 ruote motrici” i protagonisti sono stati Giacomo Battista Memmi con Irene Memmi, Scuderia SalentoMotori su Peugeot 208 GTI R2c di Colombi Racing. Alla guida per la prima volta di questa vettura hanno ottenuto il quinto posto assoluto.

Durante l’evento sono stati premiati i campioni del WSESeries Pirelli 2021 con i premi offerti dagli sponsor Pirelli, Motul, OMP e Ma.Fra.

(Ph Luciano De Marianis)