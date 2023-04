A Nardò tutto pronto per la festa dello sport, aperte le domande di adesione per le società

Sabato 3 giugno presso l’area mercatale, nella zona 167 di Nardò, si svolgerà la Festa dello Sport, un appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di dare una “vetrina” alle associazioni sportive della città. Sarà l’occasione per tanti sodalizi e operatori dello sport neretino di far conoscere le attività svolte per formare quotidianamente tanti atleti.

I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 19 maggio, una semplice istanza di adesione a mezzo pec (all’indirizzo [email protected]) o consegnandola a mano all’ufficio Protocollo presso il castello in piazza Battisti. Ogni altra informazione è disponibile sul sito del Comune.

“Le associazioni sportive – sottolinea il presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo – hanno un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, formando come atleti e come persone tantissimi giovani e meno giovani. Questo a prescindere dalla disciplina e dai risultati. La Festa dello Sport vuole essere un momento in cui queste associazioni fanno vedere ai neretini cosa fanno ogni giorno, dal calcio al basket, dal tennis al padel, dalle arti marziali a qualunque altra attività sportiva. Una festa a cui tutti sono invitati a partecipare”.