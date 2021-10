Sulla pista Salentina la finale dei campionati nazionali regionali di karting, il leccese Federico Pastore conquista il terzo posto

È stata una gara combattutissima, nella quale sorpassi, penalità e giri di ricognizione infiniti l’hanno fatta da padrone.

Nelle giornate dell’8, 9 e 10 settembre, presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni, marina di Ugento, si è corsa la finale dei campionati regionali di karting e la Puglia e il Salento si sono fatti valere.

Per quel che riguarda il campionato a squadre la Puglia si è imposta nella manifestazione, ma è dal Salento che arrivano le maggiori soddisfazioni; il leccese Federico Pastore, infatti, ha conquistato il terzo gradino del podio nella competizione 60 mini nazionale.

Un piazzamento, questo, reso ancora più importante dal fatto che Federico ha raggiunto questo risultato “a mani nude”, senza avere alle spalle un team che lo supportasse, uno sponsor, meccanici che si occupassero in ogni istante del suo kart o assistenti.

Ad aiutare il giovanissimo pilota salentino nella sua attività ci pensa il padre Sandro che funge da meccanico, assistente, primo tifoso, supporter, facendo sì che tutto ciò che ottiene in pista il figlio sia dovuto solo ed esclusivamente alla grandissima passione per questo sport che unisce i due.

A Federico i più sinceri auguri per il podio e un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni.