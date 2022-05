Basket in carrozzina, ultimo atto dei Playoff. Lupiae Tema Salento in finale con Roma per un posto in A

Ultimo atto, ultime due gare in programma della stagione sportiva 2021/22 del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina. Al termine della doppia finale (andata a Roma il 15 maggio e ritorno a Lecce il 21 maggio), una tra la compagine salentina e quella capitolina andrà in Serie A.

“Direi che ci siamo – ha dichiarato il giocatore del roster salentino Alessio Sansò . Era il nostro obiettivo di inizio stagione e ora siamo, con dieci vittorie consecutive tra stagione regolare e fase finale playoff, meritatamente in finale.

Per quanto mi riguarda sono tornato ad indossare la maglia gialloblu, dopo dieci anni di militanza tra Parma e Torino con un sogno che mi porto dietro. Fin dal primo giorno di allenamento ho percepito nel gruppo un’atmosfera positiva che anche nelle difficoltà ci ha fatto emergere durante la stagione sportiva. Ora siamo lì dove volevamo essere e giocheremo questi 80 minuti dando tutto quello che abbiamo.

Tuttavia, più che un traguardo, – conclude il numero 28 di Nardò – questa doppia finale deve essere un punto di partenza per tentare di centrare la prima storica promozione in Serie A della Lupiae Team Salento”.

Programma delle due finali play off

Sono giunte ai playoff le otto migliori formazioni della Serie B. Successivamente, al termine delle semifinali, sono approdate in finale (per la conquista dei due posti in palio per la Serie A): Griglia 2: Giovani e Tenaci Roma – Lupiae Team Salento che giocheranno domenica 15 maggio, alle ore 15.30, nella Capitale. Il ritorno è previsto per sabato 21 maggio alle ore 16.30 al “PalaVentura” di piazza Palio a Lecce.

Griglia 1: Polisportiva Nord Est Castelvecchio (Gorizia) – Hs Varese – Amca Elevator, che si scontreranno sabato 14 maggio, con finale di ritorno prevista sempre per sabato 21 maggio.

Le vincenti delle due griglie playoff verranno promosse nel massimo torneo.