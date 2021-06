Basket Serie B, un Toro travolgente porta a casa gara 1 delle finali Playoff

Una prestazione sontuosa dei ragazzi di coach Battistini: trionfo in gara 1, condotta per quaranta minuti, raggiungendo il +25 già al termine del primo quarto di gioco. La seconda tappa della serie di finale playoff tra Nardò e Roseto si giocherà martedì 15 giugno al Pala “Andrea Pasca” alle 20:30.

Uno scatenato Burini apre la gara con un 6-0 di parziale, interrotto dalla tripla di Lucarelli. Dip schiaccia, Coviello spara da tre, timeout coach Trullo. Lucarelli va ancora a segno dall’arco ma Burini è lesto a rispondere. Tre bombe di Petrucci e una di Stella, mentre Roseto non riesce a trovare la via per scardinare la difesa granata. Rubata e appoggio a canestro di Fontana sulla sirena, il Toro è straripante: 33-8 al termine del primo quarto. Di Emidio si scalda e realizza due triple, dall’altra parte Nardò tiene botta con i colpi di Bartolozzi e Stella. All’uscita dalla sospensione ordinata da coach Battistini è ancora il Toro a spingere sul pedale del gas, mantenendo alto il livello della difesa e guadagnando diversi tiri liberi: 54-26 il risultato all’intervallo lungo.

Coviello spara da tre per il +30, Petrucci s’infiamma e realizza due bombe che incendiano il Pala “Andrea Pasca”. Nikolic prova a mettersi in proprio, Pastore dall’arco converte il -27, Nardò sfrutta i tiri liberi guadagnati grazie al bonus rosetano per riportarsi a tre decine di vantaggio. Nuovo parziale granata con Bjelic, Fontana, Stella ed Enihe, stroncato dai due liberi di Sebastianelli: 80-43 al termine del terzo quarto. Trenta minuti magistrali consentono al Toro di gestire per l’intera durata dell’ultimo quarto. Coach Battistini fa rifiatare i protagonisti dell’incontro, regalando minuti importanti anche a Cepic, Jankovic e Cappelluti: 87-52 il punteggio sulla sirena finale.

(Photo credits: @Andrea Cecere)