Basket in carrozzina, la Serie A passa da Lecce. Bozzicolonna: “Proviamo a giocarcela fino in fondo”

Giovani e Tenaci (Roma), Lupiae Team Salento e Pdm Treviso. Una di queste tre squadre domenica sera festeggerà, al “PalaVentura” di Lecce, l’approdo nella Serie A del basket in carrozzina.

La città barocca, infatti, insieme a Firenze è stata scelta dalla Fipic (Federazione Italiana di Pallacanestro in Carrozzina) come campo di gara per l’assegnazione di uno dei due posti utili per salire nella massima serie del wheelchair basketball italiano.

“L’adrenalina è a mille – dichiara Sabrina Bozzicolonna. Poter giocare una finale simile, in casa, non capita a tutti.

Sentiamo l’energia del territorio. Un tifo che, in questo tempo di pandemia, riusciamo a immagazzinare attraverso i profili social di ognuno di noi della Lupiae Team Salento e attraverso la pagina Facebook della squadra.

Vogliamo – conclude l’atleta maglia numero 87 – giocarcela fino in fondo. Di sicuro a vincere sarà lo spettacolo in quanto sull’asse delle finali di Lecce e Firenze sarà una festa dello sport che contribuirà a far crescere ulteriormente la popolarità del basket in carrozzina”.

L’appuntamento è in programma, per tutti gli appassionati e non, per il prossimo fine settimana con il calendario relativo al girone all’italiana del concentramento di Lecce:

Gara 1, sabato 29 maggio ore 17:00: Giovani e Tenaci (Roma) – Lupiae Team Salento

Gara 2, domenica 30 maggio ore 10:00: Giovani e Tenaci (Roma) – Pdm Treviso

Gara 3, domenica 30 maggio ore 15:00: Pdm Treviso – Lupiae Team

Raggruppamento di Firenze, squadre finaliste: Crazy Ghost (Battipaglia), Amca Elevatori Varese e Menari Volpi Rosse (Firenze).

I match saranno trasmetti in diretta streaming sulle rispettive pagine Facebook delle squadre finaliste.