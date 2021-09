Fiorella Durante della Evò Archery Accademy di San Cesario, unico arciere pugliese nella Coppa Italia Arco Nudo

Sarà Fiorella Durante, che difende i colori della società sportiva Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, l’unico arciere pugliese a partecipare alla prima edizione della Coppa Italia di Arco Nudo, che ha preso il via oggi a Massa e si concluderà il 19 settembre. Saranno circa 200 gli atleti in gara, in rappresentanza di 91 Società provenienti da tutta Italia.

Il campo di gara comprende una linea di tiro di circa 120 metri lineari, 60 bersagli con visuali da 122 cm (quelle utilizzate ai Giochi Olimpici).

La competizione avrà connotati rilevanti da un punto di vista agonistico, considerando che saranno in gara molti, arcieri azzurri che hanno preso parte ai recenti Campionati Europei 3D e ai Campionati Europei Field disputati le scorse settimane a Maribor, in Slovenia e a Porec, in Croazia.

In entrambi i casi gli italiani hanno ottenuto prestazioni di altissimo livello, raggiungendo il primo posto nel medagliere per Nazioni.

“La nostra Fiorella”, afferma con un pizzico di orgoglio il suo tecnico Romeo Liaci, “Nonostante le restrizioni dovute al covid, si è sempre allenata con grande impegno ottenendo ottimi risultati e raggiungendo il 13° posto nel ranking nazionale.

La gara potrà essere seguita sul canale youtube a partire dalle ore 9.30 di sabato 18.