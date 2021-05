3° Formula Challenge Mare e Motori, la Motorsport Scorrano vince la coppa di scuderia

Bilancio positivo per la Scuderia Motorsport Scorrano al 3° Formula Challenge Mare e Motori, svolto a Torricella lo scorso week-end. Grazie ai piazzamenti dei propri piloti, il sodalizio del presidente Santo Siciliano ha vinto la coppa di Scuderia.

I risultati

A fare sì che il team motoristico salentino conquistasse il trofeo i risultati di: Fabrizio D’Amico di Casarano, primo di classe A1600 e primo di gruppo A su Peugeot 208 R2b del team Trodella; Francesco Casto di Casarano, primo di Classe A1400 su Peugeot 106 rally; Damiano Negro di Supersano, alla sua prima esperienza con le auto, in passato è stato campione di Motocross Regionale, primo di classe S3 e Pierluigi Mellacca di Cutrofiano, primo di Classe Rsplus 1.15; Claudio Figliolia di Cava dei Tirreni (Salerno), primo di classe E1 1400, nono assoluto su Peugeot 106 di “Figliolia Motors”.

Ritirato per rottura del motore Daniele Cataldo di Parabita con lo sport prototipo Barracuda-Cataldo. Peccato, perchè la sua nuova ed efficiente vettura gli aveva permesso di ottenere il miglior tempo assoluto. Emanuele Losito di Torchiarolo su Peugeot 106 1600 16v Rs1.6 si è fermato per un problema alla cinghia del motore.

Il prossimo appuntamento per i piloti della Scuderia Motorsport Scorrano è fissato per il “53° Rally del Salento”, prova del Campionato Italiano Wrc (20-22 maggio prossimi).

I partecipanti al Rally del Salento

Questi i piloti iscritti alla kermesse salentina: il pilota salentino Alessio De Santis in coppia con il siciliano Antonio Marino di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) a bordo della Peugeot Super 2000 del Team Ferrara correranno per vincere la loro classe, con l’obbiettivo di prendere punti per la Coppa di Zona (il Rally del Salento ha coefficiente maggiorato a 1,5). Mentre il pilota casaranese Fabrizio D’Amico in coppia con il teramano ma salentino di adozione, Roberto De Maggi, saranno al via con la Peugeot 208 Rally classe R2C, al debutto sulle strade salentine.