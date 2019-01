Fortitudo Pixel Lecce inarrestabile, terza vittoria di fila e sesto posto agganciato

Da quando è iniziato il 2019 è tutta un’altra storia, tutta un’altra Fortitudo.

La squadra di Coach Rucco continua infatti a scalare posizioni in classifica e battere qualsiasi squadra si trovi davanti.

Così è successo anche contro la giovane e forte compagine barese che all’andata, nella gara inaugurale del Campionato, aveva sconfitto la Fortitudo per 81-61.

Di conseguenza serviva non solo una vittoria ma anche uno scarto di oltre 20 punti per sorpassare Noicattaro in classifica e cancellare il brutto esordio stagionale dell’andata.

La partita inizia a ritmi bassi con molte conclusioni sbagliate da una parte e dall’altra ma un atteggiamento più positivo degli ospiti, trascinati da Laudadio e Napoletano permette loro di chiudere il primo quarto in vantaggio di 4 punti.

Nel secondo periodo però si svegliano i ragazzi di coach Rucco e iniziano a trovare la via del canestro con più frequenza grazie alle incursioni di Panzera e l’energia di Cappellari sotto canestro. Si va così negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio 36-34.

Nella ripresa, come successo nelle precedenti gare, la Fortitudo impone il suo gioco ed aumenta l’intensità difensiva mettendo così in difficoltà Noicattaro che subisce la velocità e i contropiedi dei leccesi che sfruttando le scorribande di Guido riescono chiudere il terzo quarto di 8 punti avanti, nonostante una serie di tiri liberi sbagliati.

Ma è nel quarto finale che si scatena la Fortitudo Lecce mettendo in mostra il grande atletismo di Massari, autore a fine partita di almeno 5 stoppate, e un ritrovato e preciso Lozito che punisce da dentro e fuori dall’area.

Ancora una volta da sottolineare la gara di un irrefrenabile Cappellari, top scorer della serata con 22 punti, ma non da meno la prova offerta da tutta la squadra che con grande abnegazione è riuscita a portare a casa anche stavolta una vittoria fondamentale con oltre 20 punti di differenza.

Ora ai biancoblu leccesi attende una trasferta difficile e piena di insidie ma al contempo dalle grandi motivazioni contro quel Basket Carovigno che all’andata fu sconfitto tra le mura amiche ma che attualmente occupa la seconda posizione della classifica, in solitario, alle spalle dell ancora imbattuto Massafra e che può vantare al Pala Fernando Prima del grande calore del pubblico Carovignese. Appuntamento dunque a domenica 3 febbraio alle ore 18 per questa grande sfida.

Tabellino

20-24/16-10/15-9/23-8

Fortitudo Lecce 74

Guido 10, Lozito 16, Smiles 3, Gismondi, Massari 4, Ancona, Panzera 17, De Filippi 2, Rampino, Cappellari 22

Basket Noicattaro 51

Sorino 1, Di Giglio 11, Di Giglio M., Porrelli, Mazzarano 8, Fedele 1, Napoletano 11, De Florio 3, Pesce 5, Laudadio 11.