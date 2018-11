Basket Serie B, anche Catanzaro si inchina al Nardò. È il secondo successo di fila

Seconda vittoria consecutiva per la Frata “Andrea Pasca” Nardò. Dopo quella interna contro Chieti, i granata di coach Quarta superano al PalaPulerà, per 69-79 un Catanzaro dall’età media molto bassa ma molto agguerrito. Con questo successo, il Toro stacca in classifica proprio i giallorossi calabresi.

La gara è contraddistinta da un certo equilibrio per i primi 20′ di gioco. Nardò prova ad imprimere buone trame ma Catanzaro denota buona vena realizzativa e non si fa staccare. Gaetano e il neo arrivato Locci creano buone trame offensive; sponda granata Visentin è prezioso nel pitturato con Banach che lotta e combatte. Prima dell’intervallo lungo il parziale recita 34-38 in favore degli ospiti.

Al rientro la musica non cambia: il terzo quarto si chiude sul 19-19. Sale in cattedra un mostruoso Zampolli (top scorer con 27 punti) assistito da Drigo e Bonfiglio e la Frata Nardò piazza l’allungo decisivo nell’ultimo quarto. Termina 69-79 con un finale in volata ed in prepotente controllo da parte dei granata, che sorridono anche per il recupero di Mastrangelo dopo l’infortunio.

Altri due punti in cassaforte e ora non ci sono più dubbi: il Toro c’è, è vivo e strappa gli applausi dei propri tifosi.

Tabellini

Mastria Vending Catanzaro – Frata Nardò 69-79 (17-16, 17-22, 19-19, 16-22)

Mastria Vending Catanzaro: Markovic 14 (2/6, 3/5), Gaetano 13 (5/6, 1/2), Procopio 8 (2/3, 1/1), Locci 7 (3/5, 0/0), Gobbato 6 (3/5, 0/1), Mavric 5 (1/4, 1/2), Dell’Uomo 5 (2/8, 0/2), Calabretta 4 (2/3, 0/1), Dolce 4 (2/5, 0/0), Klacar 3 (0/2, 1/2). Coach: Antonio Furfari.

Frata Nardò: Zampolli 27 (7/11, 3/6), Visentin 15 (7/9, 0/0), Drigo 11 (2/7, 2/5), Ingrosso 7 (2/2, 1/1), Mastrangelo 5 (1/3, 1/1), Bonfiglio 4 (0/1, 0/3), Provenzano 4 (0/1, 1/1), Banach 4 (2/4, 0/0), Razzi 2 (1/1, 0/0), Scardino 0 (0/0, 0/0), Thirtinsky 0 (0/0, 0/0). Coach: Gianluca Quarta.