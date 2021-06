Basket Serie B, Toro da sogno. Nardò è in finale playoff

Tripudio granata a Roma. Vittoria della Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò che batte LUISS Roma in quattro gare, guadagnando il biglietto per la finale playoff con il fattore campo a favore. Ad attenderla è pronta Roseto, fresca vincitrice nella serie contro la Real Sebastiani Rieti.

Martino sblocca la gara, Nardò risponde con Enihe. Avvio di altissima intensità per ambedue le compagini, con Pasqualin che pareggia i conti a metà quarto. Coviello in contropiede trasforma un and-one per il primo tentativo di allungo, immediatamente stroncato da un parziale di 7-0 casalingo griffato Infante e D’Argenzio, timeout ospite. Appoggio a canestro di Stella in chiusura: 20-21 al termine del primo quarto.

Bartolozzi e Bjelic firmano il +6 per il Toro in avvio di secondo quarto, timeout per coach Paccariè. Fontana si mette in proprio e realizza sette punti consecutivi per portare i suoi in doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti continuando a spingere sul pedale del gas, allungando fino alla fine del primo tempo: 33-48 all’intervallo lungo.

Petrucci si scatena, parziale di 6-0 per Nardò che agguanta il +21, sospensione per la panchina casalinga. Grande prova corale dei granata che continuano ad alimentare il vantaggio grazie alle bombe di Coviello e Burini, alzando l’asticella anche in fase difensiva. Reazione d’orgoglio per LUISS Roma che con la tripla di Di Francesco prova a dare una scossa al match: 46-64 al termine del terzo quarto.

Tripla di Fontana che spegne l’entusiasmo di Roma. Gli uomini di coach Battistini gestiscono il vantaggio accumulato, rispecchiando l’andamento dei tre quarti precedenti e azzannando la gara negando alla LUISS ogni possibilità di rientrare in partita: il punteggio sulla sirena finale, Nardò vola in finale playoff.

Prossimo incontro domenica 13 giugno al Pala “Andrea Pasca” contro Roseto in occasione di gara 1 della finale playoff di Serie B.

Tabellino

LUISS Roma – Frata Nardò 70-85 (20-21, 13-27, 13-16, 24-21)

LUISS Roma: Martino 12 (5/11, 0/2), D’Argenzio 10 (2/3, 1/4), Infante 9 (4/10, 0/0), Pasqualin 9 (2/3, 1/7), Di Francesco 8 (1/1, 2/3), Bonaccorso 7 (1/4, 1/3), Tredici 7 (1/4, 1/3), Sanna 6 (1/1, 1/2), Buzzi 2 (1/1, 0/0), Murri 0 (0/1, 0/2), Gellera 0 (0/0, 0/0), De Robertis 0 (0/0, 0/1)

Frata Nardò: Fontana 17 (4/6, 1/3), Bartolozzi 16 (3/4, 0/0), Coviello 11 (3/4, 1/4), Stella 9 (4/6, 0/2), Burini 7 (2/6, 1/4), Petrucci 7 (1/1, 1/4), Enihe 6 (1/2, 1/1), Bjelic 6 (2/2, 0/1), Dip 5 (2/4, 0/1), Cepic 1 (0/0, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Jankovic 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)