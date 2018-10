A Giulianova un nuovo ko per la Frata Nardò, arriva la terza sconfitta di fila

Al PalaCastrum di Giulianova, alla quinta uscita stagionale, la Frata “Andrea Pasca” Nardò esce nuovamente sconfitta, stavolta con il punteggio di 83-71. Fatale un ultimo quarto giocato punto a punto, sino al momento dell’allungo dei padroni di casa che si è rivelato decisivo per l’esito del match.

Il Toro parte bene, poi il blackout a metà primo quarto e il tabellone segnapunti che dopo i primi 10’ recita 24-11 per Giulianova. Quindi una lenta risalita nel secondo e terzo quarto (20-25 e 12-18), mentre i giallorossi perdono Angelucci per infortunio. Il Toro si aggrappa a Zampolli (top scorer del match con 23 punti), Bonfiglio e Ingrosso per ricucire lo strappo e agguantare il pari, ma Cardellini,Ricci e Azzaro imprimono lo sprint fatale fino all’83-71.

Alla Frata Nardò resta l’amaro in bocca per essere uscita a mani vuote da una trasferta che poteva riservare ben altro esito. È la quarta sconfitta in cinque incontri, la terza consecutiva. Il calendario, però, non concede tregua: giovedì 1 novembre al Pala “Andrea Pasca”, palla a due alle ore 18.30, si torna in campo per l’anticipo dell’ottavo turno contro Fabriano, reduce dalla sconfitta di Chieti per 81-64.

Tabellino

Giulianova Basket-Frata “Andrea Pasca” Nardò 83-71 (24-11, 20-25, 12-18, 27-17)

Giulianova Basket: Angelucci 4, Ferraro (ne), De Ros 9, Malatesta (ne), Azzaro 19, Cardellini 13, Ricci 20, Cantarini 5, Gobbato 13, Sofia (ne), Zollo 0. Coach: Cesare Ciocca

Frata “Andrea Pasca” Nardò: Bonfiglio 9, Provenzano 7, Zampolli 23, Drigo 6, Visentin 8, Banach 2, D. Dell’Anna 0, Razzi 3, Scardino (ne), Ingrosso 13, Mijatovic (ne). Coach: Gianluca Quarta